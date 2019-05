Stálá expozice, kterou si mohou příchozí prohlédnout po celou dobu otevření střechy v sezoně 2019, vypráví nevšední příběh podnikatelské rodiny Havlů, kteří stavbu paláce Lucerna dokončili v roce 1921.

Střecha Lucerny

Zpřístupněna od 19. května do konce října každou neděli a pondělí od 15 hodin do setmění. Vstupné činí 100 korun. Ke vstupu na střechu je nutné použít výtah páternoster naproti vstupu do Velkého sálu Lucerny.

„Kromě informací o členech rodiny Havlů a podnicích, které v Lucerně fungovaly, by si lidé měli odnést dojem, že se otci a synům Havlovým podařilo mezi lety 1909 až 1948 vybudovat dílo, které nemělo v tehdejším Československu obdoby. Důkazem budiž fakt, že toto dílo (včetně např. slavné restaurace Terasy či studia Lucerna Film) je dodnes živé a nesmírně inspirativní,“ uvedla k výstavě, jež vznikla ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla, Krystyna Wanatowiczová.

Návštěvníci se dále mohou těšit i na doprovodný program v podobě přednášek o tom, co se dá ve městě pěstovat, o historii Lucerny či významných pražských panoramatech. Zároveň si budou moci přivonět k bylinkám, fíkovníkům či citrusovníkům, které jsou na střeše pěstovány. „Byli bychom rádi, kdyby si lidé na střeše kousek od rušného Václaváku připadali jako někde na louce. A prostřednictvím fotek a vyprávění o budování Lucerny pronikli do starých časů,“ řekl provozovatel prostoru Ondřej Kobza.

Zprovoznění střechy se zúčastnili také Ivan a Dagmar Havlovi či divadelník a hudebník Jiří Suchý. „Považuju si toho, že můžu stát na střeše domu, ve kterém jsem prožil tolik nádherných chvil. Zejména díky Františku Spurnému, jenž sem dovedl nalákat fantastické osobnosti, a pak panu vrátnému Li Lingovi, který nás na jejich vystoupení pouštěl teda až po zakoupení vstupenky,“ pravil Jiří Suchý. „Vrcholné okamžiky jsem v Lucerně zažil dva. První byl, když pan Spurný zorganizoval vystoupení na počest Vest Pocket Revue dostal na pódium Jana Wericha, který měl tehdy všude totální zákaz. Byl to krásný večer. Ten druhý se odehrál v roce 1965, kdy jsme měli s Jiřím Šlitrem tu čest uvádět koncerty Louise Armstronga. Pan Spurný mi dopomohl k zážitku, i když dnes přestávám věřit, že se stal.“