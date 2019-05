„Čeká vás prohlídka všech pater včetně tajemných, podzemních zákoutí. Celá inscenace je laděná do mírně hororového příběhu. Děti nechte doma, ale dospělí si určitě přijdou na své,“ popsala ředitelka Divadla X10 Lenka Havlíková.

Dům uměleckého průmyslu je pětipatrová funkcionalistická budova postavená v roce 1936. Vzdušný a rozlehlý vnitřek pětipatrové funkcionalistické budovy s monumentálním ochozem a velkorysou podzemní částí nadchne každého pro jeho genius loci.

Je o to překvapivější, že se nachází jen pár kroků od Kafkovy otáčecí hlavy za obchodním domem My – tedy na místě, kde by prostor a vzdušnost čekal málokdo.

V roce 2018 si podzemní část pronajalo Divadlo X10 s vizí vytvořit zde otevřený prostor pro současné divadlo, ale i další druhy živého umění. Kromě vlastních inscenací zde pořádá i multižánrový hudební festival Space X a spolupořádá také konference, bazary, módní přehlídky, natáčení videoklipů a další.

Třímilonová investice

„Inspirovali jsme se v zahraničí, kde je běžné, že se nevyužité domy stávají kulturními centry, jako například v Amsterdamu ale i dalších hlavních městech,“ vysvětlila Havlíková.

„Museli jsme provést mnoho změn, než tu bylo možné provozovat divadlo. Zavedli jsme divadelní i nedivadelní rozvody, zřídili nové napojení do veřejné elektrické sítě kvůli silnějším jističům a příkonu. Nakoupili jsme divadelní techniku: zvukovou, projekční a světelnou, pořídili mobilní hlediště a jeviště a provedli mnoho dalších stavebních úprav. Celkem jsme sem investovali téměř 3 miliony korun. Z prázdného prostoru jsme de facto vytvořili kulturní multifunkční prostor pro divadlo, tanec, konference a další,“ dodala Havlíková.

V minulosti měl dům navržený architektem Oldřichem Starým propojovat umění s obchodem, v horních patrech byly ateliéry a kanceláře, v podzemním sále výstavní síň, v pasáži sídlila Krásná jizba.

Ta se specializovala na prodej užitného zboží s uměleckou hodnotou. Pracovala pro ni řada vynikajících českých umělců, například Jan Vaněk a Jan E. Koula (designéři sektorových knihoven a nábytku) nebo Ladislav Sutnar (tvůrce dřevěných hraček). Po komunistickém převratu byla firma zestátněna, fungovala však dál.

Po roce 1989 fungovaly přízemní a podzemní prostory jako provizorní klub, vystupoval tu například Lou Reed. Od roku 2016 místo také sloužilo jako bazar retro nábytku a jedinečný antikvariát, který provozoval Jakub Cortés.