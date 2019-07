Brýlatý mladík z Halifaxu v britském hrabství West Yorkshire zpíval od čtyř let v kostelním sboru a první písničky psal už na škole. S nahráváním začal v roce 2004 za podpory spřátelené kapely Passenger. O čtyři léta později vyrazil do Londýna, kde se otrkával v klubech.

Dík bezdomovcům

Krůček po krůčku pronikal do světa showbyznysu. Velká šance se mu naskytla poté, co v únoru 2010 nahrál své video na SB.TV. Klipu si všiml zavedený rapper Example a přizval ho na své turné.

Následovalo EP s názvem Loose Change, na němž se poprvé objevil Sheeranův velký hit The A Team. Ten se pak také stal pilotním singlem Edova debutového alba.

Skladbu inspiroval jeden koncert, který písničkář odehrál v útulku pro bezdomovce. Historky, které tam slyšel, nacpal do textu a výsledkem je poměrně ponurý příběh o šlapce závislé na cracku.

Kdo by to řekl, že až Sheeranova deska vyjde, prodá se temné skladby přes půl milionu a její autor za ni získá cenu Grammy? Edovo první album z roku 2011 neslo název + (ano, čtete dobře, plus). To další z roku 2014 se tedy muselo z logiky věci jmenovat x (krát). Zatím poslední, dva roky starou desku nazval Ed Sheeran ÷ (děleno).

Pokoří Jacksona?

Ale už na 12. července je ohlášeno album nové, jemuž se zatím tajuplně říká No.6 Collaborations Project. To proto, že na něm hostují takové megahvězdy jako Justin Bieber, Eminem, 50 Cent, Cardi B nebo Bruno Mars.

Do České republiky se Ed vrací po čtyřech letech po své veleúspěšné tuzemské premiéře v Tipsport Areně. Ta by tentokrát ani náhodou nestačila, a proto byl vybrán prostor v pražských Letňanech. „Chystáme se pokořit počet návštěvníků první trojky nejnavštěvovanějších koncertů v Česku, kam patří vystoupení Rolling Stones, Michaela Jacksona a Pink Floyd,“ fandí si organizátoři. Není důvod jim nevěřit. Přes 100 tisíc lidí už se nedočkavě vrtí do rytmu Edova nakažlivého singlu Shape Of You. A bude jich asi ještě víc.