Praha - V jednom ze sálů multiplexu CineStar Anděl v Praze bude dnes odpoledne zahájen Týden čínského filmu. Na úvod bude uveden snímek Kniha lásky. Přehlídka tu potrvá do 11. listopadu a nabídne i některé tituly, které vznikly ve spolupráci s českými partnery.

Mezi nimi například romance Jen my víme kde (Somewhere Only We Know) z loňského roku. V Číně se z ní stala senzace. Mediální vlnu zájmu má na svědomí především jméno herečky, scenáristky a režisérky Sü Ťing-lej. Z filmu o dívce, která odjíždí do Prahy studovat a také najít dávnou lásku své babičky, prý udělala úspěch dlouho před premiérou.

V rozhodování producentů sehrály důležitou roli také filmové pobídky, které umožňují filmařům získat zpět pětinu nákladů utracených v ČR. Filmování je tu přišlo 40 milionů korun. Na realizaci snímku se podíleli také tuzemští tvůrci jako filmový architekt Milan Býček, kostýmní výtvarnice Katarína Hollá a někteří čeští herci.

Snímek přišel do čínských kin loni v únoru, chystaná premiéra přilákala už koncem roku 2014 na profil filmu na sociální síti Weibo téměř dvě miliardy návštěvníků.

Přehlídku pořádají velvyslanectví Čínské lidové republiky, Čínský filmový úřad a společnost Twin Star Film producenta Steva Lichtaga, který s partnery v Číně často spolupracuje.