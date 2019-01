Praha - Písničkář Tomáš Klus před oznámenou roční uměleckou pauzou naposledy vystoupí 27. září v pražských Bohnicích na festivalu Mezi ploty. Se svými slovenskými příznivci se rozloučí 19. září v Košicích. Během pauzy se chce věnovat hlavně rodině. „V presu, v jakém jsem už několik let, tu pauzu potřebuju jako sůl. A chci se svou ženou Tamarou koukat na naši dceru Josefínu a užít si její pozornost," uvedl Tomáš Klus.

Tomáš Klus | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

„Mám hodně představ o budoucnosti, které vysbírám a udělám z nich dvě kompletní představy – jedna se bude týkat mého osobního života a druhé mého profesního života. Chci to vymyslet tak, abych byl skutečně spokojený a neodehrával koncert s tím, že by to mohlo být lepší. Abych zkrátka hrál skvělé koncerty," dodal.

Členové kapely Cílová skupina v čele s kytaristou Jiřím Kučerovským na Kluse během jeho přestávky počkají. „Jsem jim hrozně vděčný za to, jak tu zprávu o pauze přijali a chci jim to oplatit tím, že mají jasno, co budou za rok dělat," podotkl Klus, absolvent Divadelní fakulty Akademie múzických umění (DAMU).

Kvůli pauze odmítl nabídky na divadlo i na film. „Vím, že i kdybych točil někde zapadlý v lese, pořád to bude to, co teď dělám. Možná se ale pustím do psaní knihy. O tom přemýšlím už dlouho. Vydat knihu, která voní, to by bylo něco," řekl.

Klus: Intelektuálové mi nerozumějí

Písničkář Tomáš Klus a jeho Cílová skupina pokřtili nové album s názvem Anat život není 27. června pod širým nebem v letním areálu ve Svojšicích u Pardubic. Ohlasy hudební kritiky na desku jsou spíš negativní. Například Ondřej Bezr v Mf Dnes napsal, že „takovou snůšku prvoplánových hesel, mravoučných klišé a prázdných veršů v téhle koncentraci neslyšel ani od Jana Nedvěda".

„Já přijímám jakoukoliv kritiku, to je v pořádku, může být pro mě přínosná. Jenom mě překvapuje, že v těch negativních kritikách je maximálně jedna třetina recenze o desce a zbytek je o mně, navíc dost bulvární formou. Ale rozumím tomu, že mi intelektuálové nerozumějí. Pro lidi, kteří přemýšlejí o věcech, je asi dost nepochopitelné, co ze mě vypadne. Vždyť to kolikrát nechápu ani já," podotkl Klus.

Klusova deska Proměnamě se stala nejprodávanějším albem roku 2014. Před třemi lety porazil Klus v anketě Český slavík Karla Gotta, později se rozhodl anketu bojkotovat kvůli údajné cenzuře kontroverzního rappera Martina Pohla vystupujícího pod jménem Řezník. Své fanoušky Klus požádal, aby mu do ankety hlasy neposílali. Přesto skončil loni v Českém slavíku v kategorii zpěváků na druhém místě, ceremoniálu se však nezúčastnil.