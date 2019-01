Praha /FOTOGALERIE/ - Za svůj nejvýznamnější divadelní počin považuje, že dokázala odejít z Národního divadla v Praze (po čtyřiačtyřiceti sezonách služby) ze své vůle a zdravého úsudku. V sobotu na jeho jevišti převzala herečka Blanka Bohdanová prestižní Cenu Thálie za celoživotní činoherní mistrovství.

„V dlouhém profesním životě jsem potkala řadu znamenitých herců. Třešničkou na dortu jsou mí kolegové Josef Somr, s nímž hraju už čtrnáct let v pražské Viole v inscenaci The Gin Game (oba herci získali za výkon v tomto komorním dramatu Thálii za rok 2001, pozn.), a Stanislav Zindulka, se kterým se potkávám v Činoherním klubu v inscenaci Moje strašidlo – v dubnu tomu bude pět let od premiéry," uvedla Blanka Bohdanová, která začátkem března oslavila pětaosmdesátiny.

Vedle herectví se věnuje také malování – začala v době normalizace, kdy měla z politických důvodů hereckou práci omezenou. „Malování je něco, co ochraňuje můj duševní svět," pravila. A jak se jí líbí současné divadlo? „V divadelní historii jsou různá období. Zjednodušeně řečeno: jednou to bývali herci, kdo měl v divadle hlavní slovo, pak režiséři, pak ředitelé a šéfové – a teď jsou velice významní dramaturgové. Přesto se mi někdy zdá, že ‚akčnost' utiskuje vyjádření autora… Líbí se mi mladá generace. Dokáže hodně, zvlášť při dobré předloze a režisérovi."

Tři Mistři

Další legenda, herec, zpěvák a moderátor Josef Zíma, který získal Cenu Thálie za celoživotní operetně-muzikálové mistrovství, si ve své profesní kariéře nejvíce cení především třech Mistrů. „Byli jimi profesor na DAMU Miloš Nedbal, můj nejlepší divadelní direktor Jan Werich a režisér hvězdného formátu Alfréd Radok, který mi svěřil fantastickou roli Valléeho v Rollandově Hře o lásce a smrti," říká Zíma, který je v obdivuhodné kondici, což dokládá i fakt, že vyráží s kolegy Yvettou Simonovou, Evou Pilarovou, Pavlínou Filipovskou, Karlem Štědrým, Viktorem Sodomou a Karlem Kahovcem na Evergreen tour, během něhož oslaví 83. narozeniny.

Ocenění za celoživotní operní a taneční mistrovství převzaly Zdenka Kareninová a Dagmar Ledecká Šebková. Cena Thálie za celoživotní mistrovství v oboru loutkového divadla byla udělena Blance Josephové Luňákové z plzeňského Divadla Alfa. Zvláštní cenou Kolegia Cen Thálie byla poctěna tanečnice, pedagožka, choreografka a teoretička Eva Kröschlová, která se na jevišti naposled objevila v roce 1952. Tehdy také začala působit na pražské DAMU, kde učí dodnes.

„Děkuji matce, která mě zasvětila do pohybové výchovy a tance, Radovanu Lukavskému, u kterého jsem viděla vzornou hereckou výchovu, a několika režisérům – například Luboši Pistoriovi a Otomaru Krejčovi, u nichž jsem byla nejdéle. Měla jsem možnost sledovat jejich zkoušky od základu a poznat, co ode mě herci očekávají," sdělila osmaosmdesátiletá umělkyně, která spolupracovala s patnácti scénami (Národní divadlo, Divadlo Za branou či Realistické divadlo).

Děkovná slova

„Eva Kröschlová stála i u mých začátků a vlastně mě provázela po celý můj herecký život," podotkla při přebírání Thálie za ztvárnění role Leni Riefenstahlové ve hře Valerie Schulczové a Romana Olekšáka Leni v pražském Divadle v Řeznické herečka Vilma Cibulková. „Cenu přebírám za všechny kolegy."

Těm svým poděkoval i Michal Isteník, jehož porota vyznamenala za ztvárnění role Čičikova v Mrtvých duších v Městském divadle v Brně. „Psala mi režisérka Hana Burešová, kdybych náhodou cenu dostal, abych nebyl dlouhý, tupě patetický a nesnažil se být vtipný, čímž mi nedala moc možností, jak zvládnout děkovnou řeč… Děkuji tedy všem," řekl Isteník.

„No nic, budeme si muset udělat s Patrikem Děrgelem výlet do Brna, abychom Michalův výkon zhlédli," usmíval se po ceremoniálu Ondřej Brousek, který byl s Děrgelem na činoherní Thálii nominován.

Ceny Thálie udělila Herecká asociace po dvaadvacáté (ve čtyřech kategoriích), a to v roce, kdy si připomíná 25 let existence.

Ceny Thálie za rok 2014

Činohra:

Ženský výkon: Vilma Cibulková (role Leni Riefenstahlové ve hře Valerie Schulczové a Romana Olekšáka Leni, Divadlo v Řeznické, Praha)

Mužský výkon: Michal Isteník (role Čičikova ve hře Nikolaje Vasiljeviče Gogola Mrtvé duše, Městské divadlo Brno)

Opera:

Ženský výkon: Ivana Veberová (role Mařenky v opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

Mužský výkon: Aleš Briscein (role Jaroměra v opeře Zdeňka Fibicha Pád Arkuna, Národní divadlo, Praha)

Opereta, muzikál a jiný hudebně dramatický žánr:

Ženský výkon: Hana Fialová (role Edith Piaf v muzikálu Edith a Marlene, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Mužský výkon: Tomáš Savka (role Che v muzikálu Evita, Národní divadlo moravskoslezské, Ostrava)

Balet a pantomima a jiný tanečně dramatický žánr:

Ženský výkon: Tereza Podařilová (role markýzy de Merteuil v baletu Valmont, Národní divadlo, Praha)

Mužský výkon: Richard Ševčík (titulní role v baletu Spartakus, Divadlo J. K. Tyla, Plzeň)

Ceny za celoživotní dílo:

Josef Zíma (opereta a muzikál)

Blanka Bohdanová (činohra)

Dagmar Ledecká Šebková (balet)

Zdenka Kareninová (opera)

Blanka Josephová Luňáková (loutkové divadlo)

Zvláštní cena Kolegia pro udělování cen Thálie:

Eva Kröschlová (tanečnice, pedagožka, choreografka a teoretička)

Cena prezidia Herecké asociace pro mladého umělce do 33 let v oboru činoherní tvorby:

Lukáš Melnik (Divadlo Petra Bezruče, Ostrava)