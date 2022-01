Jste už Pražankou, nebo pořád Kubánkou žijící v Praze?

Emigrace je velmi složitá životní zkušenost. Z pohledu člověka, který nikdy nemusel emigrovat se to může zdát snadné, ale pro mě je to velmi silná a nezapomenutelná zkušenost. Z mého pohledu je to jeden z nejtěžších fenoménů, který může člověka potkat. Je jedno v jakém věku emigraci prožijete, jestli se rozhodnete sám nebo vás odvezou rodiče, když jste dítětem. Jakmile lidé odejdou ze své vlasti, mohou se cítit nekompletně a nekompetentně. Určitě je potřeba, aby každý člověk otevřel své srdce a pochopil povahu a kulturu země, do které se nastěhoval, a respektoval její zvyklosti. Troufnu si tvrdit, že domovem člověka je svět. Domov vytváříme tam, kde je nám dobře s lidmi, se kterými je nám dobře. Žijeme tady a teď, jsme prostě jenom lidé a není třeba se někam zaškatulkovávat a pojmenovávat se. Ale chcete-li, jsem Kubánka žijící v Čechách a není dne, kdybych si nevzpomněla na milovanou Kubu.