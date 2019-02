„Cílem Galerie Tančící dům je uchovávat předměty z období socialismu v dobrém stavu i do dalších let a s jejich pomocí zachovat ducha tehdejší doby i se všemi paradoxy, které k ní patřily,“ uvedla v tiskové zprávě Helena Novotná, mediální zástupkyně kulturní instituce.

Podle galerie předměty v dobrém stavu z tohoto historicky nedávného období velice rychle mizí a hrozí, že by se časem zcela vytratily. Proto teď v Tančícím domě vyzývají veřejnost k darování či dlouhodobému zapůjčení předměty z dob, kdy v tehdejším Československu vládla komunistická strana a část společnosti trpěla pod tíhou normalizace. První kolo národní sbírky bude ukončeno k 31. 7. 2019. Pokud se chcete zapojit, stačí kontaktovat Galerii Tančící dům na e-mailové adrese rezervace@galerietancicidum.cz.

Seznam konkrétních poptávaných věcí je poněkud rozsáhlý. Kromě dobových fotgrafií, reklamních a filmových plakátů jsou to třeba předměty spojené s nakupováním - tehdy častým stáním ve frontě, věci pro volný čas (oblíbené bylo chataření či camping), domácí záliby či předměty běžné spotřeby včetně elektrospotřebičů. Neměly by chybět ani dobové oblečení, kosmetika nebo hračky. Galerie by do připravovaného „socialistického“ depozitáře zařadila také platidla a obaly výrobků z Tuzexu.