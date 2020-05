„Zavření galerie na tak dlouho dobu pro nás nebylo jednoduché. O to větší radost nám udělal každý dotaz, kdy už bude znovu otevřeno a jestli se chystáme výstavu prodloužit. Retrospektiva Bořka Šípka bude v Tančícím domě přes celé léto až do 27. září. Zatím ji stihlo vidět několik desítek tisíc lidí,“ uvedl ředitel galerie Robert Vůjtek.

Úplně poprvé se od 1. do 30. června otevírají veřejnosti nikdy nepřístupné prostory Tančícího domu. Návštěvníci mohou během léta nahlédnout do technického zázemí domu, který navrhli slavní architekti Frank O. Gehry a Vlado Milunić. Vstupné je zahrnuto v ceně vstupenky do galerie.

Aktuální výstava českého skláře, umělce a architekta Bořka Šípka je souborem nejrůznějších objektů: k vidění jsou vázy, mísy, karafy, skleničky, lustry, misky, talíře, židle, křesla, stoly, skříně, knihovny, lampy či svícny, které mají svou vlastní existenci, svůj charakter, jenž spojuje a drží pohromadě jejich autor, Bořek Šípek. Jedněmi z nejcennějších děl jsou dva skleněné meče, které Šípek vyráběl v roce 2003 pro Karla Lagerfelda do Francie. Retrospektiva je největší prodejní výstavou tohoto umělce.

Galerie Tančící dům také prodlužuje do 31. 12. 2020 také první kolo Národní sbírky dobových před-mětů a fotografií ze 70. a 80. let 20. století. Artefakty v dobrém stavu z tohoto historicky nedávného období velice rychle mizí a hrozí, že by se časem zcela vytratily. Galerie proto vyzývá veřejnost k jejich darování nebo dlouhodobému zapůjčení.