Jsem člověk, který potřebuje hodně spánku, říká Chantal Poullain

Chantal Poullain se kdysi rozhodla, že místo studia v Americe pojede se svou láskou do socialistického Československa. Dnes by to prý udělala znovu.

Chantal Poullain. | Foto: Deník

Na rozhovoru jsme se domlouvali vlastně celé léto, ale pořád jste neměla čas. Máte tolik pracovních povinností?

Byla jsem na Moravě, měla jsem koncerty, představení na letní scéně a také jsem se připravovala na představení, které jsme začali zkoušet v září. Je to pro mě obzvlášť těžké, protože se jedná o takový slovní ping-pong dvou žen. Naučit se padesát stran textu mi dá padesátkrát víc práce než českým hercům. Zpočátku jsem odhodlaná, ale pak se začne zkoušet a já se dostanu do fáze, kdy si říkám: „Proč jsem vůbec herečka? A proč jsem do toho šla?!“ Bojuji třeba se zájmeny, jako jsou to, si, se, jsem z toho zoufalá. Ale jakmile se představení rozjede, trochu se uklidním. Každé je ale velká výzva a zároveň strašně moc práce. Kromě toho, že zkouším každý den, se také starám o svou nadaci, mám různá focení, rozhovory… Navíc jsem zrovna v den, kdy jsme se měli sejít, onemocněla. Vracela jsem se z Trenčína a dala jsem si u dálnice hamburger. A to jsem neměla dělat.

Jsem člověk, který potřebuje hodně spánku. Spánek je pro mě lék, stejně jako smích. Když se člověk dlouho nesměje, začne mu být psychicky špatně. Někdy jsem schopná spát i třináct hodin. Teď, když jsem byla nemocná, jsem prospala tři dny. Ačkoli si telefonujeme už od léta, sešli jsme se na podzim. Máte ho ráda?

Po pravdě ani moc ne. Miluju spíš jaro. A také opravdickou zimu, i když ne ve městě. To se odpoledne vracíte ze zkoušky, je mokro, škaredo a tma. Lépe je na venkově. Už dlouho se chystám s kamarádkou Monikou Navrátilovou fotit pobřeží v Bretani a ve Španělsku v zimě, moře je v tomto ročním období nádherné, pobřeží liduprázdné. I když mám ho ráda i v létě, ale bez návalu turistů. Být jako šunka mezi dvěma krajíci chleba – to vážně nemusím.

Autor: Filip Lukeš