Kníže Václav, Ludmila i biskup Vojtěch. Výstava vybízí k zamyšlení a k putování

Jak to přišlo, že se z knížete Václava, jeho babičky a vychovatelky Ludmily, biskupa Vojtěcha či poustevníka a opata Prokopa stali svatí, o nichž mají u nás povědomost i bezvěrci? To nově představuje výstava Putování za našimi světci, kterou v úterý uvede ve Staré Boleslavi spolek Svatá Ludmila (v minulosti proslavený pořádáním akcí k 1100. výročí zavraždění světice, vrcholícími loňským uspořádáním národní pouti na Tetíně na Berounsku). Letos přichází s novým projektem, a to v rámci tradiční národní pouti ve Staré Boleslavi na Praze-východ.

Lebka sv. Václava s čelenkou v úpravě Josefa Fanty z roku 1929. | Foto: Se souhlasem spolku Svatá Ludmila