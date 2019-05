„Výjimečnou událostí bude jistě setkání s dvěma významnými spisovateli oceněnými Nobelovou cenou za literaturu: Hertou Müllerovou a Mariem Vargasem Llosou,“ prozradila za pořadatele Michaela Dostálová.

Mario Vargas Llosa a Herta Müllerová se sejdou na společném večeru, který je plánován na 11. května v kině Lucerna. Moderace se ujme Jakub Železný a téma debaty se zaměří na význam literatury pro hlas svobody i politický boj.

„Obě tyto osobnosti spojuje výrazné politicko-společenské angažmá, očekávám debatu, která výrazně přesáhne rámec literatury. Což je přesně směr, jímž se chceme ubírat, stejně jako ostatní knižní veletrhy ve světě chceme být především festivalem myšlení,“ uvedl ředitel veletrhu Radovan Auer.

Komiksová legenda

Příspěvkem k tomuto přesahu je i hlavní téma letošního ročníku, jež se zaobírá Pamětí a vzpomínkami. Dramaturgie Světa knihy Praha je pojímá co nejšířeji: od orální historie přes memoárovou literaturu až po vztah k dějinám obecně.

Na poslední chvíli se do programu veletrhu dostala také návštěva jednoho z nejvlivnějších komiksových tvůrců historie Alejandra Jodorowského. „Alejandro Jodorowsky měl dorazit již v minulém roce věnovaném komiksu, vzhledem k pokročilému věku a obavám o své zdraví však návštěvu Prahy na poslední chvíli zrušil. Jednali jsme s ním dál a před pár dny jsme si definitivně potvrdili jeho návštěvu a zakoupili letenky,“ prozradil peripetie šéf veletrhu Auer.

Hvězdy veletrhu

Mario Vargas Llosa

Původem peruánský literát a nositel Nobelovy ceny za literaturu reprezentuje hlavního hosta jubilejního ročníku, jímž je Latinská Amerika. Jeho hlavní program včetně autogramiády proběhne v pátek.

Herta Müller

Držitelka Nobelovy ceny za literaturu z roku 2009 si u českého publika vybojovala zvláštní postavení. Možná i proto, že pochází z rumunského Banátu, kde žije četná česká komunita. Do Prahy se vrací po několika letech a dojde i na její setkání s dalším nobelistou Llosou.

Bernard Minier

Mrazivé thrillery s detektivem Martinem Servazem v hlavní roli si vydobyly mimořádnou popularitu i u nás. Jejich autor Bernard Minier nyní znovu zavítá do Prahy.

Alejandro Jodorowsky

Legenda světové kinematografie a komiksu měla do Prahy zavítat již loni, nakonec ale přijede na jubilejní 25. ročník.