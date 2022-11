Vystoupení, nazvané podle jeho alba z roku 2019 My Songs, zahájil Sting s doprovodnými muzikanty a vokalistkou za zády skladbou Message in a Bottle z repertoáru The Police a jejich druhého alba Reggatta de Blanc. Z období Stingova působení v úspěšném triu The Police, které hrálo rock zkřížený často s reggae, zazněly ještě další písně jako Every Little Thing She Does Is Magic, Spirits in the Material World nebo jejich nejznámější píseň Every Breath You Take.

Ta zvedla ze sedadel množství návštěvníků koncertu na místech k sezení. Jako první přídavek pak Sting zařadil Roxanne. Ve skladbě King of Pain ho ke konci vystoupení podpořil jeho syn, písničkář Joe Sumner, který se před tím zhostil role předskokana.

Ze Stingovy sólové tvorby se nadšení posluchači dočkali mimo jiné skladeb Englishman in New York, Fields of Gold, Brand New Day nebo Desert Rose, kterou před lety nahrál s alžírským zpěvákem Chebem Mamim. Do některých skladeb Sting zakomponoval citace jiných písní, například v So Lonely zazněla část skladby No Woman No Cry Boba Marleyho.

V Česku je Sting poměrně častým hostem. V roce 2017 hrál na Metronome Festivalu na Výstavišti v pražských Holešovicích, v listopadu o rok později s jamajským rapperem Shaggym bavili, rozezpívali a roztancovali zaplněné pražské Forum Karlín. V minulosti hrál také v Ostravě a několikrát v Praze. Naposledy v Česku vystoupil letos 31. července v moravském Slavkově.

Jedenasedmdesátiletý Sting, vlastním jménem Gordon Matthew Sumner, hraje kromě klasické a basové kytary i na klavír, mandolínu, harmoniku, saxofon i flétnu, zvládne i exotické nástroje. Jeho hudební záběr je velmi široký, sahá k loutnovým suitám Johanna Sebastiana Bacha, jimiž si procvičuje prsty, či k arabské hudbě.

Stigova hudba má kořeny v jazzu, který hrával ještě jako neznámý učitel z britského Newcastlu. Jazz si vychutnal později na sólové dráze, když na něj narouboval chytlavé melodie v raných albech The Dream Of The Blue Turtles či … Nothing Like The Sun.