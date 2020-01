/FOTOGALERIE/ V hledišti bude trestně stíhaný předseda menšinové vlády opřené o komunisty Andrej Babiš (ANO) i další členového jeho kabinetu, dorazí také maďarský premiér Viktor Orbán, světoví diplomaté, primátor hlavního města Zdeněk Hřib (Piráti), kardinál Dominik Duka, politici i významné osobnosti a mecenáši kultury z Česka i ze zahraničí. Velkolepý slavnostní koncert znovu po třech letech otevírá dveře Státní opery, která prošla generální rekonstrukcí.

Státní opera se po tříleté rekonstrukci opět otevírá veřejnosti. | Foto: Národní divadlo

Datum, kdy se do Prahy sjede místní i světová smetánka, nebylo vybráno náhodně: v neděli 5. ledna 2020 je to totiž přesně 132 let od prvního otevření operní budovy (tehdy Nového německého divadla) v roce 1888. Symbolicky zazní stejně jako kdysi první tóny ouvertury Mistrů pěvců norimberských Richarda Wagnera pod taktovkou hudebního ředitele Státní opery Karl-Heinze Steffense.