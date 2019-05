Vypsání výběrového řízení na ředitele NGP namísto odvolaného Jiřího Fajta podle Staňka po technické stránce už nic nebrání, chce ale ještě svolat odbornou skupinu. Pokud vše půjde dobře, umí si představit, že by galerie měla nového ředitele ve druhé polovině letošního roku.

Staněk v polovině dubna odvolal Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Na Fajta i dva bývalé ředitele MUO Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala podal trestní oznámení: na Fajta kvůli autorské smlouvě na 1,2 milionu korun či kvůli dlouhodobým nájemním smlouvám uzavíraným NGP, u ředitelů olomouckého muzea se oznámení týká prověření nákupu předražených pozemků v minulosti.

Staněk i Fajt byli hosty dnešní neveřejné schůze sněmovního podvýboru. Zúčastnit se jí měl také Soukup, ze zdravotních důvodů se však omluvil a byl zastoupen.

Problémové smlouvy Národní galerie

"Shrnul jsem důvody, které mě vedly k rozhodnutí o odvolání obou ředitelů. Znovu jsem odkázal na data, která jsou na webových stránkách ministerstva kultury," řekl Staněk. Upozornil ale i na nové skutečnosti. "Problémy kolem externích právních smluv, které uzavírala Národní galerie v celkové částce asi 6,3 milionu korun, dále některé smlouvy, které jsou uzavírány s podřízeným panem Malátem a jeho prostřednictvím s firmami, ve kterých je zastoupen, a další sérii pochybení, která souvisejí s činností Národní galerie" uvedl ministr.

Před vypsáním výběrového řízení na nového ředitele NGP chce Staněk ještě svolat odbornou skupinu. S ní se chce poradit o takovém postupu, který by umožnil zapojit do přípravy řízení co nejširší odbornou českou, ale i zahraniční veřejnost. "Když to všechno dobře půjde, umím si to představit v druhé polovině roku," odpověděl na dotaz, kdy by galerie mohla mít nového ředitele.

Situací kolem ministra kultury se bude dnes zabývat i užší vedení sociální demokracie. Jeho odchod z resortu v souvislosti s odvoláním ředitelů požaduje například petice s více než 6000 signatáři, kritické jsou i opoziční strany.



Piráti: Fajt je odborník, pochybnosti o NGP se ale musí prošetřit

Odvolaný ředitel NGP Fajt je odborník s velkým mezinárodním renomé, pokud ale panují pochybnosti o hospodaření NGP, je třeba je prošetřit. Na dnešní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. Stejně jako šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek kritizoval výběr Fajtova dočasného nástupce Ivana Morávka.

Manažeři Agrofertu ve veřejných institucích

Morávek byl v minulosti generálním ředitelem firmy Penam Slovakia z holdingu Agrofert, který v minulosti vlastnil premiér Andrej Babiš (ANO). "To, že byl (Fajt) ze dne na den odvolán a nahrazen manažerem Agrofertu, nám přijde velmi zvláštní," řekl Ferjenčík. "My jsme obecně velmi skeptičtí k obsazování manažerů Agrofertu do vedoucích funkcí veřejných institucí," dodal. Podobně se vyjádřil i Kalousek. Podle něj výběr Morávka do vedení galerie vzbuzuje pochybnosti o kompetentnosti takového rozhodnutí.

Předseda ODS Petr Fiala považuje situaci za velmi vážnou i proto, že se proti ministru kultury Antonínu Staňkovi (ČSSD) postavila velká část kulturní veřejnosti. Jeho odchod z resortu v souvislosti s odvoláním ředitelů požaduje například petice s více než 6000 signatáři. Staněk podle Fialy nedokázal své kroky vysvětlit odpovídajícím způsobem.

Lidovci kritizovali zejména odvolání ředitele olomouckého muzea Soukupa. Podle předsedy KDU-ČSL Marka Výborného je postup ministra Staňka netransparentní a vzbuzuje podezření, zda nesouvisí s dřívějším Staňkovým působením jako primátora Olomouce.

Podle hnutí SPD by bylo odvolání Fajta na místě, pokud by se prokázalo, že skutečně uzavíral smlouvy sám se sebou a měl z toho odměny. Předseda hnutí Tomio Okamura nicméně vyzval i k odvolání Staňka, který je podle něj neviditelný a neodvádí práci, jakou by měl, a dostatečně například nepropaguje Českou republiku v zahraničí.