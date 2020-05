Stane Jiří Fajt znovu v čele Národní galerie? Ředitelův návrat požaduje petice

Poté, co se stát omluvil historikovi umění Jiřímu Fajtovi za to, že ho před rokem bývalý ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) odvolal z čela Národní galerie Praha, vznikla petice za to, aby Fajt znovu v jejím čele stanul. Novináře o tom informoval výtvarník Jiří David, který s dalšími členy bývalé skupiny Tvrdohlaví patří k jejím iniciátorům.

Generální ředitel Národní galerie Jiří Fajt. | Video: Deník

„Je-li právem ministra bezdůvodně ředitele příspěvkových organizací ministerstva odvolávat, tak je jistě možné je stejně bezdůvodně i jmenovat, zvláště když důvody jsou nasnadě jako v tomto případě," stojí v petici. Policie zastavila stíhání bývalého šéfa Národní galerie, stát se omluvil Přečíst článek › „Protože došlo k evidentnímu pochybení ze strany státu, na jehož základě byl občansky i pracovně zásadně poškozen Jiří Fajt, žádáme o revizi rozhodnutí bývalého ministra kultury Antonína Staňka ve věci výpovědi Jiřího Fajta z místa ředitele Národní galerie Praha a o jeho návrat do této funkce," uvedli iniciátoři petice. Kromě Davida ji podepsali třeba Václav Marhoul, Petr Nikl, Jaroslav Róna nebo František Skála. Odvolání bylo náhlé ON-LINE ke koronaviru naleznete ZDE Staněk odvolal náhle loni v dubnu Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa s odkazem na údajná velká hospodářská pochybení. Záhy na oba podal také trestní oznámení. Fajt obvinění opakovaně odmítal, postavily se za něj desítky ředitelů zahraničních muzeí a tisíce lidí v tuzemské petici. Policie oznámení na Soukupa odložila už loni v listopadu, nedávno také odložila dvě trestní oznámení podaná Staňkem na Fajta. V úterý se stát prostřednictvím ministerstva kultury Fajtovi omluvil. Ničemné politické hry: Fajt vs. Staněk Přečíst článek › Ministerstvo uvedlo, že Staněk jako důvody Fajtova odvolání uvedl informace, které neměly oporu ve skutkovém stavu věci. „Ministerstvo kultury České republiky uznává, že tím byla způsobena újma na profesní a osobní pověsti a cti pana Jiřího Fajta, jakož i na jeho dobrém jménu," uvedlo ministerstvo.

Autor: ČTK