/INFOGRAFIKA/ Veletržní palác se stane administrativním centrem Národní galerie Praha. V únoru bude vypsána architektonická soutěž na jeho rekonstrukci.

Kromě administrativy se tam přestěhuje ze Šternberského paláce i knihovna. Již v únoru pak plánuje ředitel Národní galerie Praha (NGP) Jiří Fajt vypsat mezinárodní architektonickou soutěž na rekonstrukci funkcionalistického paláce.

„Musíme posílit ne větší množství metrů čtverečních, ale kvalitnější prostory,“ plánuje podle ČTK Fajt. To by měla zajistit revitalizace veřejného prostoru před Veletržním palácem i zvednutí střechy dvorany.

V porotě hodnotící návrhy by mohl vedle ředitele NGP Fajta zasednout i historik Zdeněk Lukeš a dva zkušení ředitelé podobných institucí ze zahraničí. Wim Pijbes působil jako ředitel amsterdamského Rijksmusea během jeho rekonstrukce, James Snyder má zkušenosti s rozšiřováním Izraelského muzea v Jeruzalémě. Přípravy a samotné stavební práce by měly trvat šest let.

Jiří Fajt zatím nechce odhadovat její cenu, premiér Andrej Babiš při loňské návštěvě instituce ale mluvil o třech miliardách korun. Aby umělecká díla nezahálela a bylo o ně dobře postaráno, mohly by vzniknout tři tematické výstavy, které by NG představila v letech 2020 až 2023 v partnerských evropských institucích, jmenovitě třeba ve Státní umělecké sbírce Drážďany.

Schwarzenberský palác je uzavřen

Momentálně je pro návštěvníky zavřený Schwarzenberský palác na Hradčanském náměstí. V renesanční stavbě bylo až doposud vystaveno zejména barokní umění, nyní ale vzniká nová expozice Staří mistři, která od září ukáže české i zahraniční staré umění bok po boku.

„Vedle maleb Petra Brandla a Karla Škréty se tak dostanou práce Albrechta Dürera, El Greca, Rembrandta či Lucase Cranacha. Do Schwarzenberského paláce se totiž přesune část sbírky, která je v současnosti vystavena v protilehlém Šternberském paláci,“ řekla mluvčí Národní galerie Tereza Ježková.

Při přestavbě expozic bude obnoven i původní vstup do paláce z Hradčanského náměstí přes nádvoří. Nové koncepce se dočká i Šternberský palác, detaily však Národní galerie zatím neprozradila. Ředitel Národní galerie Praha Jiří Fajt také na sklonku loňského roku představil plán na rekonstrukci Anežského kláštera na hostitelské prostory a rezidenční byty pro umělce.

Fajt si pochvaluje stále vyšší počet návštěvníků a podporovatelů instituce. „Zájem o program Národní galerie potvrzuje i rostoucí počet členů Klubu přátel NGP, který aktuálně čítá zhruba tři tisícovky,“ dodává. Nejúspěšnější výstavou loňského roku byla retrospektiva díla Františka Kupky, kterou si přišlo do Valdštejnské jízdárny prohlédnout přes 90 tisíc návštěvníků.