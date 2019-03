Hlavním dárkem, který slavná loutka a potažmo její příznivci dostanou, bude nové, technologicky unikátní představení pro dospělé s názvem Hotel Spejbl. Pochází z osvědčené autorské dílny výtvarníka, režiséra a autora Mikiho Kirschnera a básníka a textaře Robina Krále.

Dvojice stojí za úspěšnými hrami pro dětské diváky (Hurvínek mezi osly a Jak s Máničkou šili všichni čerti) a do světa dospělých se spolu s hudebním skladatelem Janem Lstibůrkem vrací po předešlém netradičním noir muzikálu Spejbl a město hříchu.

Blázinec v hlavě

„Jakýmsi předobrazem představení Hotel Spejbl se stala deska s názvem Blázinec, kterou jsme s Honzou Lstibůrkem nahráli v roce 2012 a na níž jsme se snažili s nadsázkou a humorem, bez jakéhokoli zesměšňování, zpracovat téma psychických poruch. Klaustrofobika například na CD zpívá Jiří Suchý a neurotika Ivan Hlas… Písničky, v nichž se, myslím, všichni tak trochu poznáme, inspirovaly Mikiho Kirschnera k tomu, aby nechal loutky ‚bláznit‘ na jevišti,“ vypráví Robin Král.

„Ve výsledku budou Spejbl s Hurvínkem průvodci po Spejblově hlavě, kde sídlí všechny podivné postavy, které můžeme označit za blázny. Klasickou humornou formou s nimi povedou dialog, ale přitom půjde po celou dobu o něco podstatného. To poznají diváci až v závěru představení, co to vlastně je, co všem trochu schází a co můžou nakonec Spejbl s Hurvínkem najít, když v tom Spejblově hotelu hledají pokoj,“ navazuje Miki Kirschner.

Kromě nové hry jsou s oslavami výročí slavné loutky spojené mnohé další akce. „Na scénu Spejbl vstoupil nejpravděpodobněji na podzim roku 1920, přesné datum není známo. A tak jsme se rozhodli zasvětit mu celý příští rok. Společně s Českou televizí

o něm připravujeme dokument z cyklu Neobyčejné životy, pomalu se rozbíhají přípravy výstavy Spejbl 100 ve Ville Pellé, u nás v divadle chystáme speciální Den otevřených dveří,“ uvádí ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirschnerová.

Hurvínkův kouzelný gramofon

Do té doby se ale loutkové postavičky rozhodně z očí neztratí. Na přelomu května a června budou maskoty šestého ročníku festivalu Komedy Fest v Plzni, kde zároveň obdrží ocenění za celoživotní přínos humoru na poli divadelním, filmovém a televizním.

„Spejbl a Hurvínek patří nejen k české kultuře a humoru, ale i k Plzni, kde dlouhá léta působil jejich duchovní otec, loutkář Josef Skupa. Své první profesionální krůčky absolvovali právě zde. Jsme proto rádi, že se s nimi v Plzni setkáme,“ říká PR manažer festivalu René Kekely.

Už teď se mohou s taťuldou a jeho nezbedným synkem potěšit i posluchači Supraphon vydá 8. března u příležitosti devadesáti let od chvíle, kdy profesor Josef Skupa natočil první nahrávku se Spejblem a Hurvínkem, albums názvem Hurvínkův kouzelný gramofon.

„Obsahuje výběr těch nejoblíbenějších nahrávek nejen se Spejblem a Hurvínkem, ale i s dalšími členy dřevěné rodinky. Vzniklo mimořádné CD, které je korunováno malým bonusem, v němž oba výtečníci představí sami sebe,“ sděluje šéfproducent mluveného slova vydavatelství Supraphon Karel Deniš.

„Bylo nám ctí, že na těch nahrávkách spolupracovaly skvělé osobnosti z herců například Miloš Kopecký, Stella Zázvorková, František Filipovský, z režisérů Karel Weinlich nebo Olga Walló, takže bylo z čeho vybírat,“ uzavírá Denisa Kirschnerová.