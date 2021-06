Ve stejném areálu včera uvedlo legendární Divadlo Spejbla a Hurvínka po více než půlroční nucené pauze vůbec první „open air“ představení ve své historii. Situační komedie pro děti od čtyř let „Hurvínek a nezvaný host“ vznikla během pandemie.

„Dětem ukazujeme, co se stane, když na dveře najednou zaklepe nezvaný host. U Spejbla s Hurvínkem se totiž najednou objeví Člunozobec a z obou našich hrdinů se rázem stanou podnájemníci ve vlastním bytě,“ láká na „žhavou novinku“ ansámbl sídlící v Dejvické ulici. Po premiéře na terase Planetária Praha se hra přesune na letní scénu hotelu International, která vznikla v rámci projektu #DEJVICEPRAZE.

„Uvažovali jsme nad tím od loňského října, protože jsme potřebovali dohnat tržby a snažili jsme se najít řešení, které by umožňovalo hrát v případě uzavření jen vnitřních prostor,“ vysvětlila ředitelka Denisa Kirschnerová. „Napadla nás lokalita hotelu International, tak jsme jeho vedení oslovili a další divadla se pak přidala,“ dodala Kirschnerová, která zároveň ocenila spolupráci s Planetáriem Praha.

Divadlo SaH se měsíc před znovuotevřením připomnělo 95. narozeninami své ústřední postavy Hurvínka. „Jeho rodný list je poměrně dobře znám. Vytvořil ho Gustav Nosek jako překvapení pro Josefa Skupu. Známé je i to, že původně neměl být Spejblovým synem, ale obecenstvo si toto spojení vynutilo. Navíc podoba se nezapře a také pozdější testy DNA otcovství potvrdily definitivně,“ napsal soubor v humorném tiskovém prohlášení k Hurvínkovu malému jubileu.

Špičkoví umělci i sportovci

Festival v zahradě dejvického hotelu International nabízí Hurvínka a nezvaného hosta šestkrát jen do konce měsíce. Akce potrvá od 19. června do začátku září a vedle her s notoricky známými loutkami pro děti i dospělé nabídne další špičkové umění mimo jiné představení Dejvického divadla, Violy, Divadla Sklep anebo písňového pásma divadla Semafor s Jiřím Suchým i Jitkou Molavcovou. Na programu jsou také koncerty Dana Bárty se skupinou Alice, MTO Universal či Rybiček 48.

„Kromě divadel a koncertů se můžete těšit i na doprovodný program autogramiádu sportovců Dukly Praha, společné sportovní fandění nebo komentované prohlídky budovy hotelu International zapsané na seznam kulturních památek,“ zve na akci festivalový web, přes který je možné objednat a zaplatit vstupenky.