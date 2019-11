Herci Zuzana Stivínová, Lucie Juřičková a Saša Rašilov se představí v inscenaci hry Thomase Bernharda Oběd u Wittgensteina. Premiéry se uskuteční ve čtvrtek a v pátek v pražském Stavovském divadle.

Herci Zuzana Stivínová, Lucie Juřičková a Saša Rašilov se představí v inscenaci hry Thomase Bernharda Oběd u Wittgensteina. Premiéry se uskuteční 7. a 8. listopadu 2019 v pražském Stavovském divadle. | Foto: Petr Neubert, Národní divadlo

Dvě sestry, jeden bratr. Ony jsou herečky, on filozof. Anebo možná blázen. Ony moc nehrají: ta mladší nedělá nic, ta starší za bratrem denně jezdí do léčebny. Jak by to vypadalo, kdyby se bratr konečně nechal převézt zpět domů? Chtělo by to uspo- řádat velké přivítání… Tihle tři sourozenci jsou esencí celého světa. Na povrch vyvstávají drobná soukromá pekla, dávné křivdy, výčitky a stíny mrtvých předků.