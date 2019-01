Praha - Soubor Divadla Na zábradlí by se kvůli rekonstrukci mohl na konci roku na čas přesunout na scénu Divadla Komedie, která je od jara prázdná. Praha, která obě divadla provozuje, o tom s vedením Divadla Na zábradlí jedná. V rozhovoru to řekl radní Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL).

Divadlo Na Zábradlí. Ilustrační foto. | Foto: Deník Šíp

Společnost Divadlo Company.cz v dubnu kvůli finančním potížím v Divadle Komedie skončila. Prostory v Jungmannově ulici v centru Prahy jsou podle Wolfa ve špatném technickém stavu a potřebují kompletní rekonstrukci. Majitelem je ovšem stát a Praha má divadlo pouze pronajaté za asi 900 tisíc korun ročně.

„My chceme divadlo kompletně zrekonstruovat, podmínky ale musíme projednat s ministerstvem financí," řekl radní. Ministerstvo jako majitel už na jaře zamítlo návrh Prahy na bezúplatný převod divadla.

Jedna sezona v Divadle Komedie

Pro dočasný provoz by podle Wolfa magistrát zatím nechal zprovoznit klimatizaci a elektroinstalace tak, aby mohl soubor Divadla Na zábradlí odehrát v Divadle Komedie jednu sezonu.

„Po poslední schůzce v Divadle Komedie jsme zjistili, že je to tam opravdu ve velmi špatném stavu. Vyčíslujeme, kolik by to stálo, abychom tam mohli hrát, a podle toho uvidíme. Zatím to vypadá, že se náklady vyšplhají do vysokých částek," řekl ředitel Divadla Na zábradlí Petr Štědroň.

Nájemce vybere komise odborníků

Stálého nájemce Divadla Komedie bude patrně příští rok vybírat výběrová komise složená z odborníků. „Celková budoucí rekonstrukce pak bude postupovat v koordinaci s vítězem výběrového řízení, který bude Divadlo Komedie provozovat," doplnil radní.

Oprava Divadla Na zábradlí vyjde na zhruba 40 milionů korun. V plánuje je výstavba nového foyeru a pochozí galerie se schodištěm. Hotovo by podle původního plánu mělo být ještě letos. Práce ale zatím nezačaly.

