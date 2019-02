Zpěvačka Věra Špinarová zemřela ve věku 65 let v neděli v pražské motolské nemocnici. Ve středu zkolabovala při koncertu v Čáslavi, měla zástavu srdce.

Odešel člověk, který byl synonymem pro ostravskou nepoddajnost, řekla dnes k úmrtí pětašedesátileté zpěvačky Věry Špinarové pořadatelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Přečtěte si: Věra Špinarová zemřela. Jedinečný hlas z Ostravy utichl

Zprávu o úmrtí zpěvačky ředitelka Colours of Ostrava zaslechla ve zprávách při cestě do Prahy. "Zabolelo to. Byla to úžasná zpěvačka. Především ale také synonymum pro ostravskou nepoddajnost. Vše si dělala po svém. Byla velmi odvážná," řekla Holušová. Připomněla, že Špinarová před lety na ostravském festivalu vystoupila.

Ještě před pár dny nám v Tváři zazpívala svůj největší hit a nej song nejen mýho dědy. Sleduju její klipy a je mi ouzko. #rip #veraspinarova — Milan Peroutka (@milan_peroutka) 27. března 2017

Zpráva o smrti zpěvačky zasáhla i písničkáře Jaromíra Nohavicu. "Věrku jsem měl moc rád. Jako skvělou zpěvačku i kamarádku. Je mi to moc líto. Zpívala do posledního dechu," řekl.

Zpěvák kapely Kryštof Richard Krajčo je dnes na cestě do USA, kde skupina dokončí práci na připravované desce. K úmrtí Špinarové se před odletem vyjádřil na facebookovém účtu kapely. "Jednoho dne se vrátíš, Věrko. Ostrava tě bude vždy milovat a my taky," napsal Krajčo.

Moje muzikantská duše pláče. ?https://t.co/MrXiYsBcyi — Lucie Bílá (@luciebila) 27. března 2017

Zpěvačka Elis Vlastním jménem Eliška Mrázová Špinarovou označila za svůj velký vzor. "Těžce se mi hledají slova. Zemřela nejlepší česká zpěvačka a můj největší vzor," řekla. Zpěvačku si pamatuje jako úžasnou dámu bez známky ega či jakéhokoliv povýšení. "Navíc byla ostravskou patriotkou, ostravským pokladem. Z věty 'Mít hlas jako Špinarka' se stal citát a každý zpěvák se silným hlasem ho minimálně jednou za život uslyšel a jsem si jistá, že ještě uslyší," dodala mladá zpěvačka.

Soustrast pozůstalým, přátelům i obdivovatelům Špinarové dnes jménem města Ostravy vyjádřil i primátor Tomáš Macura (ANO). "Tato zpráva se musela dotknout každého Ostravana. Malá vzrůstem, velká hlasem, osobnost, která si dokázala získat snad každého člověka. Obdivovali ji umělci, zástupci kulturní scény, členové společenských elit i dělníci a horníci, k nimž měla obzvlášť vřelý vztah. Milovala ji celá Ostrava, k níž se po celý život hlásila a kterou vždy podporovala, například při kandidatuře na získání titulu Evropské hlavní město kultury 2015," uvedl Macura.

Špinarová zkolabovala ve středu při koncertu v Čáslavi. Nevolno se jí udělalo už po druhé písni. Díky přítomnosti lékařky v sále a rychlému zásahu záchranářů jí byla okamžitě poskytnuta první pomoc a byla převezena letecky do motolské nemocnice. Pohřeb bude v Ostravě, rodina termín oznámí.

Věrko, díky, že jsi mi v roce 1970 nazpívala mou písničku Domu mířím, venku svítá https://t.co/Dy2LlUCaIN — Petr Hannig (@petr_hannig) 27. března 2017

Další reakce na úmrtí Věry Špinarové najdete ZDE.

Majitelka nenapodobitelného sytého hlasu, která loni 23. prosince oslavila pětašedesátiny, patřila ke stálicím tuzemské populární hudby. Proslavily ji písně jako Meteor lásky, Bílá jawa 250, Raketou na Mars, Měj mě rád nebo Jednoho dne se vrátíš. Mezi špičku domácí populární scény ji vynesla nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek.