Na začátku letošního roku se mohlo zdát, že se alespoň rýsuje krátkodobé řešení. Společnost Crestyl totiž v lednu přišla s nabídkou vystavit díla v rekonstruovaném paláci Savarin na Václavském náměstí. Soubor by se sem mohl přesunout v roce 2025 a zůstat zde až do poloviny 21. století. Součástí návrhu je vybudování výstavních prostor na míru expozice a na náklady společnosti i podíl města na zisku ze vstupného.

Developer slíbil vznik unikátního kulturního stánku v srdci města o rozloze tři a půl a šest tisíc metrů čtverečních, výšce až deseti metrů a s kapacitou minimálně tisíc návštěvníků denně. Jejich komfortní pohyb by měl umožnit nový přístup do metra, s nímž projekt počítá.

Pospíšil má dvě podmínky

Návrh má podporu pražských radních. „Bylo by to stabilní řešení, které má podporu napříč stranami,“ potvrdila radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě). Podle zastupitele Spojených sil a šéfa pražské TOP 09 Jiřího Pospíšila je třeba, aby Crestyl splnil dvě podmínky. „Investor musí respektovat dopravní omezení, které neumožní vjezd autobusů do prostoru Václavského náměstí. Druhou podmínkou je urovnání soudního sporu s Johnem Muchou, který chce zneplatnit vlastnictví magistrátu ke Slovanské epopeji,“ vysvětlil.

Pro se vyslovil také umělcův vnuk John Mucha. „Ještě nikdy předtím nám nebyl představen tak přesvědčivý koncept ani cesta k jeho realizaci, jako je tento projekt,“ prohlásil. Podle developera je John Mucha připraven ukončit soudní spory s metropolí v případě dohody na umístění v Savarinu.

Dědička upozorňuje na rizika

Nápad umístit epopej do paláce Savarin ovšem kritizuje vnučka Alfonse Muchy a jeho dědička Jarmila Mucha Plocková.

„Toto řešení pro mě bylo naprostým překvapením. Praha by tím naprosto rezignovala na darovací podmínku a slib, který předchůdci jejího dnešního vedení autorovi dali, tedy aby pro cyklus postavila na vlastní náklady samostatný pavilon,“ uvedla pro server Novinky. „Majitelem Savarinu je zahraniční vlastník a rizika s tím související v této době není třeba uvádět,“ dodala.

Plockové se však nelíbí ani plánovaná zápůjčka Slovanské epopeje do Moravského Krumlova. Díla by tam měla zamířit na jaře a zůstat na zámku po dobu pěti let. Podle Muchovy vnučky to není dobrý nápad. Sídlo je totiž na seznamu vážně ohrožených památek.

Na zámku už ovšem byly pro dílo zkolaudovány sály. „Čtyři a půl roku práce přinesly výsledky. Do výstavních prostor zámku jsme za tu dobu investovali zhruba 57 milionů korun. Původně plánovaných třicet milionů nestačilo i proto, že tak velké opravy zámek nezažil snad tři sta let,“ uvedl starosta Moravského Krumlova a zároveň senátor Tomáš Třetina (TOP 09).

Při jednáních o trvalém umístění Slovanské epopeje se v poslední době skloňují mimo jiných také dvě místa – Těšnov, kde by mohlo vyrůst nové muzeum, nebo objekt Pragovky ve Vysočanech.