Slovanská epopej se vydá na Moravu až koncem léta

Úpravy zámku v Moravském Krumlově by měly být hotové v červenci. Následovat bude podpis smlouvy o zápůjčce na pět let. Smlouvu podepíše město až po vyhodnocení zkušebního provozu na zámku. To nebude dříve, než na konci srpna.

Slovanská epopej. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek