Ve sbírce Národního muzea v Praze je od úterka vzácná sportovní relikvie. Slováci darovali někdejším federálním partnerům olympijskou pochodeň z loňských zimních her v jihokorejském Pchjongčchangu, kterou na konci tradiční štafety zapalovala olympijský oheň slavná krasobruslařka Kim Ju-na.

Vlastně by to bylo překvapení, pokud by se loni 10. února večer zúčastnil slavnostního aktu někdo jiný. Sedmadvacetiletá žena - stylově na bruslích - zažehla oheň 23. zimních olympijských her. Krasobruslařská šampionka z Jižní Koreje je sice drobounká, váží pouhých 47 kilogramů, avšak její úspěchy, bohatství i popularita narostly do obřích rozměrů.