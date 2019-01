Praha – Slavnostní náladu více než 10.500 cvičenců, kteří ve čtvrtek večer vystupili na stadionu ve vršovickém Edenu v programu hromadných skladeb na 15. všesokolském sletu, nepokazila ani bouřka, která se večer prohnala nad Prahou. Cvičilo se i v rozbahněném terénu. Cvičenci věnovali nácviku tři čtvrtě roku, a kdyby teď cvičit neměli, bylo by to pro ně obrovské zklamání, řekl ČTK Zdeněk Kubín z tiskového oddělení České obce sokolské.

Generální zkoušky podle něj potvrdily, že jsou všichni velmi dobře připraveni a odhodláni předvést skladby co nejlépe. V dusném dni před bouří se zásadnější zdravotní problémy nevyskytly. Zdravotníci ošetřili tři cvičence, kterým se udělalo zle z dusna, další měl lehký úraz.

Večerní program začal i za deště přesně podle plánu v 21:00. Při nástupu za zvuku sokolské znělky vjel na stadion na grošovaném koni jezdec v pískovém kabátě a kalhotách, červené garibaldiovské košili a čepici se sokolím pérem. Kůň je připomínkou sletů z dob první republiky a na novodobých sletech je úplnou novinkou.

Na stadionu, v jehož ochozech je místo pro 20.000 diváků, byly vztyčeny státní a sokolská vlajka se stužkami 15. všesokolského sletu, zazněla česká hymna. Na plochu nastoupili také cvičenci. Někteří vystoupili ve dvou nebo i třech skladbách. Nejmladší cvičenec byl dvouletý, nejstarší překročili devadesátku.

Čtvrteční program zahrnoval 11 skladeb. Nejpočetnější skladbou byla Česká suita, vystoupilo v ní 1800 žen, druhou nejvíc obsazenou byla skladba Jen pro ten dnešní den, v níž se představili senioři a seniorky. Touto skladbou také dnešní cvičení začíná.

Hromadná cvičení pokračují v pátek. Na sletu jsou cvičenci ze dvou desítek zemí, celkem 1276 zahraničních účastníků, nejpočetnější je skupina ze Slovenska. Sokol na Slovensku se představí hromadnou skladbou My a my.

Celkem je na programu obou dní 12 skladeb, včetně folklórní skladby Radostná země. Dvě skladby představí Česká asociace sportu pro všechny, provázejí je písně Karla Gotta.

Před zahájením vzlétla z plochy balonová pošta se sletovými pohlednicemi a razítky s pozdravy od účastníků všesokolského sletu.