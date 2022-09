Tradičně mají návštěvníci vstup zdarma, ať už jsou to místní sousedé, nebo návštěvníci, kteří přijeli z větší dálky. Platí se pouze za využití převozních lodí, které umožní zájemcům navštívit program na obou březích: částka zůstává stejná jako v minulosti, a to 50 Kč bez omezení počtu jízd; za jedny peníze se tak lze nechat převážet opakovaně. Přičemž přívoz bude posílen i vypůjčeným velkokapacitním plavidlem známým z Prahy, kde tato loď spojovala Troju a Stromovku, když tam nebyla k dispozici lávka. Chybět nebudou ani oblíbené doprovodné akce známé z minulosti: seskok parašutistů do řeky (v 15.30), odkud je loví dobrovolní hasiči, či světla na Vltavě (21.50). Ohlášeny jsou také závody dračích lodí (16.30).

Velmi bohatý je hudební program, z něhož Špaček obzvlášť vyzdvihl vystoupení legendární kapely Visací zámek, rapera Marpa se skupinou Troublegang, skupinu Tata Bojs či hosty ze zahraničí: francouzské trio Plantec, jež přiveze bretaňskou a keltskou hudbu v moderním rockovějším pojetí s elektronikou. Hudební nabídka ale bude podstatně rozmanitější, přičemž nemá chybět ani noční diskotéka ve stylu 90. let minulého století. Nechybí však ani hudební a divadelní programy, jež jsou zacíleny speciálně na dětské návštěvníky. Vedle „hudebních lahůdek“ bude k mání mimo jiné i spousta pochoutek jiného druhu – takových, které potěší chuťové pohárky. Slavnosti břehu jsou již tradičně spojeny s rozmanitou nabídkou občerstvení.

Návštěvníkům vybírajícím si konkrétní program se vyplatí sledovat plakáty vyvěšené na místě nebo na webu akce. Došlo totiž k organizačním změnám, což vede k tomu, že starší plakáty nemusí obsahovat přesné údaje. Ze stejného důvodu také města Klecany a Roztoky měla ještě v pátek vyvěšeny na svých webech harmonogramy akce, lišící se nejen v některých časech, ale i v konkrétních položkách. Vše ve vývoji bylo až do posledních chvil, jak ukazuje zpráva na facebookové prezentaci slavností z pátečního odpoledne: kvůli nepřízni počasí, kdy opravdu vydatně napršelo, byla zrušena původně ohlašovaná soutěž v roztockém bikeparku. Terén je tam aktuálně neúnosně rozmoklý.

Návštěvníky, kteří přijedou z větší dálky, organizátoři upozorňují, že je ideální cestovat veřejnou dopravou: z Prahy autobusy z Dejvické či vlaky z Masarykova nádraží nebo Holešovic; v opačném směru z Kralup nad Vltavou. Nabízí se také možnost přijít pěšky po cyklostezce podél Vltavy (Troja–Řež). Naopak s parkováním může být problém. Někdy i s průjezdem. Město Klecany řidiče v souvislosti s konáním slavností u Vltavy upozorňuje, že nebude možný vjezd do ulice Povltavská (směrem na Zdiby); výjimku budou mít jen rezidenti a auta se zvláštním povolením. K parkování se zde doporučuje využit okolí náměstí Třebízského, části ulice Do Klecánek – a na severovýchodě města ulici Topolová. Počty parkovacích míst jsou však omezené. V Roztokách by se sice nabízela příležitost odstavit auto poblíž nádraží – tam nicméně může být přeplněno. A asi skutečně bude.

V zámeckém parku Středočeského muzea v Roztokách u Prahy se právě v sobotu bude už od 11 hodin konat divácky oblíbená akce Roztoklání s celodenním programem, lákajícím na historické tance, dobovou hudbu, vystoupení šermířů i akrobatů – a to včetně večerní ohňové show. V nabídce nechybí ani představení dravých ptáků, škola lukostřelby či například keramické workshopy. Zde je vstup zdarma pro děti do šesti let; za ty starší zaplatí rodiče stokorunu, plné vstupné činí 150 Kč a rodinné je za čtyři stovky.