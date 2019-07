Poslední rozloučení s rodiči zavražděnými o pár let později nacisty nebo vlastní živoření v koncentračním táboře. To jsou hlavní motivy výjimečného divadelního představení, které odehrála koncem ledna patnáctka dětí v hlavní hale Masarykova nádraží. Představení Paměť jsme my, které inspirovalo vznik divadelních kroužků Paměti národa, vytvořila režisérka Tamara Pomoriški na základě dialogu dětských herců se šesti pamětníky holokaustu.

Dramatizace vznikla v rámci mezinárodního projektu a podílela se na ní vedle organizace Post Bellum s její sbírkou příběhů pamětníků také Stanice techniků Dům dětí a mládeže hlavního města. „To, že bylo představení inspirováno nejen dětskou reflexí hrůz druhé světové války, ale bylo jimi i vytvářeno, umožnilo divákům nahlédnout skrze dětskou nevinnost banalitu rasové či politické nenávisti v historii, ale i v současnosti,“ komentovala projekt jeho koordinátorka Josefína Formanová.

Dobrý nápad, říká jedno z „Wintonových dětí“

Na představení navazují kurzy určené pro školáky mezi 10. a 18. rokem, které mají skrze atraktivní divadelní formu přitáhnout pozornost nejmladší generace k autentickým svědectvím o událostech 20. století.

Za dobrý nápad považuje novou aktivitu spolku Post Bellum i Asaf Auerbach, který jako jedno z „Wintonových dětí“ v červenci roku 1939 odcestoval do Anglie, kde přežil válku, na rozdíl od jeho rodičů. „Byl to dobrý nápad. Na lidi, kteří jdou na závěrečné divadelní představení, to má bezesporu efekt. A oceňuji, že to děti dělají. To divadlo si mohou pamatovat do konce života, to v nich zůstane. To se neděje člověku každý den,“ konstatoval Asaf Auerbach, který se jako jeden ze šesti „pramenů“ podílel i na vzniku lednového představení.

Divadelní kurzy povedou od září do června příštího roku dvě divadelní profesionálky už zmíněná Tamara Pomoriški a Zuzana Burdová. Kroužky se budou konat v odpoledních hodinách na několika místech Prahy, celkem patnáctkrát za pololetí. Zájemcům stačí vyplnit on-line přihlášku. „Předpokládaná cena za jedno pololetí bude dva až tři tisíce korun. Pokoušíme se najít financování i z jiných zdrojů,“ uvádí na webu u pozvánky na kroužky Post Bellum, které má v plánu i expanzi kurzů mimo Prahu.