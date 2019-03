Více než 200 děl napříč uměleckou tvorbou malíře Zdeňka Buriana představuje Obecní dům v Praze. Výstava Širým světem zavede návštěvníky do světa významného umělce, jehož kresby doprovázely knihy Eduarda Štorcha, Jaroslava Foglara nebo Karla Maye. Výstava začala ve čtvrtek 7. března a potrvá až do 30. června.

„Výstava, kterou jsme připravovali rok, skýtá přes 200 originálů, které jsou rozděleny do 14 tematických celků. Výstava je výjimečná v tom, že to je velmi komplexní pohled do tvorby Zdeňka Buriana,“ řekl před zahájením výstavy novinářům kurátor Jakub Sluka z Retro Gallery. Výstava se jmenuje Širým světem podle časopisu, který vycházel ve 30. letech. Časopis každý rok reprodukoval 50 až 60 originálů Zdeňka Buriana.