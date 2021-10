Po roční pauze v Praze začal tradiční festival světla Signal. Zahájen byl videomappingem s názvem Wind na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Drtivá většina akcí festivalu je přístupná zdarma. Hlavním programem je pak 15 světelných či zvukových instalací na několika místech v metropoli.

Signal Festival 2021 - trasa Karlín. | Foto: Deník/Radek Cihla

„Mám obrovskou radost, že jsme zpátky. Připomíná mi to naše začátky, když jsme první rok připravovali hned několik let. Částečně se přesouváme do Holešovic na zcela nové lokace a chystáme skvělou 3D projekci v Průmyslovém paláci, která svou velikostí nemá obdoby. Stejně jako v minulých letech je na většinu našeho programu vstup zdarma,“ řekl ředitel festivalu Martin Pošta.