O první letošní megakoncert v Česku se postará Slash, kterého doprovodí Myles Kennedy and The Conspirators. Legendární kytarista se vrací rok a půl poté, co v Praze vystoupil na letišti v Letňanech s kapelou Guns N' Roses. Tentokrát představí čtvrtou sólovou desku Living the Dream, která vyšla loni v září. Poctivé hardrockové album skládal rocker v cylindru a černých brýlích se zpěvákem Mylesem Kennedym.

Slash. | Foto: ČTK

Jestli si někdo na festivalu Colours of Ostrava vydobyl skvělé jméno u českých fanoušků, pak je to francouzská zpěvačka Zaz, která v Ostravě před sedmi lety zažila svoji českou premiéru. Nyní se tato živelná umělkyně představí na dvou vyprodaných koncertech v Praze a v létě ještě znovu přijede na festival do Ostravy. Přiveze s sebou nejnovější album Effet miroir.

Do povědomí posluchačů se zapsal nejenom hity You Drive Me Crazy či This Ole House, ale hlavně vánočním kusem Merry Christmas Everyone. „Nejsem z těch, co by hráli vánoční písničky i v létě, takže ji neuslyšíte,“ usmívá se v rozhovoru pro Deník Shakin' Stevens. Jak napovídá název jeho koncertního programu Greatest Hits and More, bude hrát hlavně hity i pár coververzí.

Koncerty únor

David Koller, 5. února - Jazz Dock, Praha

Lake Malawi, 5. února - Klub Varšava, Praha

Razorlight, 7. února - Lucerna Music Bar, Praha

Mandrage, 7. a 8. února - Rock Café, Praha

Slash a Myles Kennedy & The Conspirators, 9. února - O2 arena, Praha

Good Charlotte, 11. února - Forum Karlín, Praha

Twenty One Pilots, 16. února - O2 arena, Praha

Algiers, 16. února - Lucerna Music Bar, Praha

Zaz, 17. a 19. února - Forum Karlín, Praha

Gaia Mesiah, 19. a 20. února - Lucerna Music Bar, Praha

Lany, 21. února - MeetFactory, Praha

Bastille, 21. února - Forum Karlín, Praha

Nicki Minaj + Juice Wrld, 22. února - Ondrej Nepela Arena, Bratislava

Shakin' Stevens, 23. února - Forum Karlín, Praha

N.O.H.A., 27. února - Roxy, Praha