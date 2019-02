PRAHA - Trochu ve stínu posledních událostí ohledně zatčení a výslechů části členů diverzně-umělecké skupiny Ztohoven skončila jiná zajímavá akce týkající se jednoho ze zakladatelů této kontroverzní umělecké bojůvky, Romana Týce.

Skla z napadených semaforů. Za jedno sklo zaplatil nový majitel v aukci šest tisíc korun. | Foto: www.romantyc.info

Dražba jednoho ze skel, která o letošních Velikonocích vyměňoval na semaforech pro chodce v centru Prahy. Záznam z jeho akce, který pořídila internetová televize Sun TV, se objevil dokonce i na prestižním serveru woostercollective.com., virtuální mecce všech streetartistů. Nejen proto byla aukce, na kterou upozornilo Aktuálně.cz, unikátní. Jednalo se o vůbec první veřejnou dražbu artefaktu tzv. street-artu v České republice. A podle všeho úspěšnou. Aktivně se jí zúčastnilo deset dražitelů, jeden v polovině odstoupil.

Závěrečný „boj“ podstoupili dva zájemci: ebaymcmik a právě dormirek, který naposledy přihazoval ve 21:33, tedy dvanáct minut před skončením dražby. Svého soupeře přeplatil o stokorunu. Počítadlo stránky s aukcí zaznamenalo víc než tři tisíce dvě stě zobrazení. Běžně se pohybuje v řádu desítek maximálně, několika málo set. Z vyvolávací ceny pět set korun se částka nakonec vyšplhala na šest tisíc šest set padesát pět. „Byl bych spokojen, kdyby ten můj invalida udělal třeba dva a půl tři tisíce,“ řekl Aktuálně.cz Roman Týc, který se prý o průběhu aukce dozvěděl až médií a jen tipuje, kdo jeho sklo na aukční portál Aukro dal. „Jako důkaz toho, že to sběratele zajímá, by mi to stačilo.“

Cena, která nemusí na první pohled vypadat závratně, je ale celkem úctyhodná. Vzhledem k prvotní částce narostla o víc než dvanáct set procent. A to vše u objektu z oblasti, kterou do dnešní doby mnoho lidí za uměleckou vůbec nepovažuje. Události posledních dní mluví za vše. Při srovnání s květnovými výsledky internetové agentury woxart lze konstatovat, že za Týce kupec zaplatí šestkrát víc, než by dal za serigrafii Jiřího Davida, třikrát víc než za mezzotintu Stanislava Kolíbala nebo litografii Františka Grosse a o patnáct set korun víc než za akvarel rektora AVU Jiřího Sopka.

Srovnání s grafikou není od věci. Právě do sekce volná grafika bylo sklo, zřejmě omylem, zařazenou majitelkou, která se skrývá pod nickem mienne. Navíc podobně jako grafické listy i opanáčkovaná skla vyvedl Roman Týc ve „větším nákladu“. Naskýtá se samozřejmě otázka, kam se poděl jejich zbytek. „Všechna skla, která naši servisní pr

acovníci vymontovali, když dávali semafory do původního stavu, jsou mimo areál společnosti,“ potvrdil mluvčí Eltoda - dopravní systémy Jan Rafaj. Podle informací Aktuálně.cz by měla být momentálně „deponována“ na policii, která je v rámci vyšetřování případu semaforových panáčků odvezla jako důkazní materiál. Magistrát za velikonoční akci žaloval na jaře třiatřicetiletého autora neúspěšně o sto tisíc korun. Momentálně má tak prostřednictvím policie v držení umělecká díla Romana Týce zhruba za tři sta třicet tisíc korun.