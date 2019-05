„Archa je podle mě výjimečná v míře mezinárodní spolupráce. Jsme součástí globálních sítí divadel i umělců a vyměňujeme si nejen umělce a představení, ale s partnerskými divadly ve Vídni a Drážďanech také diváky,“ říká Ondřej Hrab, který je „kormidelníkem“ Archy po celou dobu její existence.

Kdo je Ondřej Hrab?

Narodil se v roce 1952 v Praze.

Před rokem 1989 pořádal tajná vystoupení zahraničních umělců.

V roce 1991 se stal ředitelem divadla E. F. Buriana s úkolem přeměnit ho na produkční dům pro současná scénická umění – ten se po rekonstrukci otevřel v roce 1994 pod názvem Divadlo Archa.

V čem se za uplynulé čtvrt století nejvíc změnila česká společnost a jak na ty změny reagovalo Divadlo Archa?

Vzniklo z potřeb společnosti, která za sebou měla období totality a které se otevíral svět. Dnešní důvody toho, proč divadlo děláme, jsou jiné než v 90. letech. Tehdy bylo hlavní úlohou stavět mosty s vývojem soudobého světového scénického umění, protože jsme byli padesát let od něj odděleni. Dnes je pro nás nejdůležitější být přímou součástí nejprogresivnějšího proudu současného divadla v globálním kontextu. Nechceme už jen dovážet představení ze zahraničí, ale aktivně spolupracovat na jejich tvorbě.

Podle čeho sestavujete jako šéfdramaturg program?

Na prvním místě je kritérium toho, co společnost aktuálně potřebuje. Velkou roli u nás hraje dokumentární divadlo, které se zabývá autentickými příběhy a přivádí na scénu lidi, kteří by za normálních okolností nebyli slyšet. Pomáhá veřejně tlumočit i hlasy lidí z okrajů společnosti. Není to tak, že například uprchlíka hraje herec, který si navleče kostým a napodobuje jeho akcent. Na jevišti vystupuje opravdový uprchlík. Jedno z posledních představení, které jsme u nás vytvořili, se jmenuje Rusáci. Protagonisty jsou mladí Rusové, kteří se rozhodli žít u nás a chtě nechtě se musejí vyrovnávat s naším historickým traumatem. Představení Obyčejní lidé je zase určitá odpověď na zpolitizovaný pohled na Čínu. Název i téma jsou inspirovány výrokem našeho prezidenta o tom, že nepřijel do Číny kázat lidská práva, ale vytvářet pracovní místa pro obyčejné lidi.

Jak vlastně vzniká dokumentární divadlo?

Dokumentární divadlo nepracuje na základě předem napsaného textu. Ten často přichází na řadu až v poslední fázi. Obvykle naopak samotné divadelní práci předchází důkladný průzkum sociálního prostředí. Například představení, které nakonec dostalo jméno vadí-nevadí.cz, vznikalo v Kostelci nad Orlicí. Vedle sebe tam žijí navzájem nekomunikující tři komunity – čeští starousedlíci, Romové a cizinci v uprchlickém táboře. Z pohledu té české většiny mohou za vše špatné Romové a uprchlický tábor je vnímán jako jakýsi začarovaný zámek. Nás napadlo, že postavíme na scénu reprezentanty všech těchto tří komunit. Čtyřčlenný tým z našeho divadla odjel do Kostelce a postavil si tam na náměstí trafiku, kde vyměňovali cigarety a kafe za příběhy. Společně s obyvateli města pak vytvářeli to představení, ve kterém vystupovali představitelé všech tří skupin. Představení mělo profesionální parametry a bytostně divadelní vyjadřovací prostředky, přestože účinkující nebyli akademicky vzdělaní herci.

Nenarážíte trochu na pověst příliš intelektuální scény pro úzký okruh diváků?

Pro mě je důležité nerezignovat na náročnost. Jen to může společnost posouvat nějakým způsobem dál. Zároveň ale nejsme jen místem, kam chodí večer lidé za nějakým řekněme náročnějším uměleckým zážitkem. Vedle toho máme například velmi rozvinutý projekt, kterému říkáme Archa školám. Nejmladší generaci nejen zveme na představení a následné diskuze. Studenti a děti mají možnost sami si vyzkoušet metody divadelní práce během celodenních dílen.

Je pražské publikum v něčem jiné než v ostatních částech Česka?

Rozdíly vnímám do určité míry. Například když porovnávám naše představení na prknech brněnského divadla Husa na provázku s inscenacemi, které hrají oni u nás. Brněnské divadlo si za padesát let existence vychovalo vlastní publikum, které je připravené přijímat i neobvyklé věci. Ty se v Praze někdy prosazují trochu hůř. Nemůžeme si ale stěžovat. Máme už řadu let stabilní návštěvnost přes 40 tisíc diváků ročně. Za největší úspěch Archy ale osobně považuji to, že se nemění věková struktura diváků. Obrazně řečeno k nám dnes chodí děti diváků z 90. let. A zase jde o velmi kritické publikum.