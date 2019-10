Zatímco Jan Kraus si střihne postavu ředitele čarodějnické i světské školy, Petra Černocká bude coby speciální host jak jinak než Saxanou. „Nečekejte žádný zásadní výstup, své roli v tomto představení říkám Zjevení. Ještě netuším, jak ji chce režisér pojmout, sama jsem na to zvědavá,“ usmívá se Petra Černocká.

Když se dozvěděla, že se Saxana chystá na jeviště, trošku se vyděsila. „Bylo to z jednoduchého důvodu bála jsem se, abych byla v té postavě k poznání. Samozřejmě jsem se proměnila, nechci přímo říct zestárla, protože si to nerada připouštím, ale je to tak. Léta holt běží. Pak jsem si ale řekla no a co. Dáme si Saxanu potřetí, když tedy ještě počítám film z roku 2011. Žádnou další možnost, jak s tou postavou naložit, si už nepředstavují,“ říká zpěvačka.

V dalších úlohách se představí Berenika Kohouto- vá/Vendula Příhodová, Václav Jílek, Ivana Chýlková, Štěpán Benoni, Sabina Remundová, Vilém Udatný či Roman Štabrňák, který v inscenaci zúročí své kouzelnické umění.

Mluvící hlava i létající koště

„Hraju roli, kterou ve filmu ztvárnil Vladimír Menšík, tedy školníka z čarodějnické školy i ze světa lidí,“ sděluje Roman Štabrňák, podle něhož bude inscenace ctít předlohu, ale v mnohém bude jiná. „Diváci určitě nebudou ochuzeni o mluvící hlavu na stole, o lítání na koštěti, ale přibudou i nová kouzla. Své kolegy se teď snažím naučit, co mají udělat tak, aby kouzlo v jejich podání vypadalo dobře,“ vypráví herec.

Představení režíruje zkušený Šimon Caban, který je zároveň i autorem divadelní adaptace (původní filmový scénář napsali Miloš Macourek, Hermína Franková, Václav Vorlíček). Cestu Saxany za hledáním babského ucha provázejí nápadité kostýmy výtvarnice Simony Rybákové, která si ke své práci vyžádala svolení i samotného Theodora Pištěka, jenž oblékal filmovou Dívku na koštěti.

„Při vytváření kostýmů jsem vycházela z módy sedmdesátých let a využila jsem spíš její vtipnou siluetu a veselou barevnost. V případě kostýmů z kouzelné školy jsem sáhla i do různých módních stylů současnosti. Kostýmy našich čarodějek v sobě mají mix gothic, romantic punk, nebo fruties,“ uvedla Rybáková. „Máme i specifické kostýmy, které přímo souvisejí se scénografií a kouzly. Látky na ně necháváme speciálně potisknout,“ prozrazuje výtvarnice.

Premiéra Saxany bude 21. listopadu v pražském divadle Studio DVA. V prodeji jsou však vstupenky na reprízy konané až do června 2020.