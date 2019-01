Praha - Show americké popové hvězdy Madonny, která 7. a 8. listopadu vystoupí v pražské O2, přiveze do metropole 33 kamionů a 13 autobusů. Celé turné navazující na vydání desky Rebel Heart se před prvním koncertem konaným 9. září v Montrealu připravovalo 121 dnů. Evropskou část turné odstartuje Madonna ve středu večer v Kolíně nad Rýnem, kde vystoupí i ve čtvrtek.

Americká zpěvačka Madonna při vystoupení 13. srpna 2009 v rámci svého turné Sticky&Sweet tour v pražském přírodním amfiteátru na Chodově. | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

„Kamiony přivezou šest desítek tun videa, zvukové techniky a světel, dalších 24 tun váží pohyblivé rampy používané při koncertu. Jedná se o jednu z největších produkcí, které v současné době jezdí na světových turné," sdělil Petr Novák z pořádající agentury Live Nation.

S turné cestuje 180 lidí, z toho 20 tanečníků. Přibližně 60 lidí se stará pouze o kostýmy, kterých je pro všechny vystupující připraveno více než 1000 kusů na každou noc, stejně jako 500 párů bot šitých na míru. Přední světoví návrháři připravovali před turné kostýmy 10 tisíc hodin. Například na ozdobu Madonnina veškerého oblečení je použito 2,5 milionu třpytivých Swarovskiho skleněných krystalků.

Během vystoupení bude použito 25 strunných nástrojů. Na programu je přes dvě desítky skladeb od úvodní Iconic po závěrečné Holiday. Vedle nových skladeb nechybí hity jako Deeper and Deeper, Like a Virgin, La Isla Bonita nebo Frozen. Madonna zařadila i převzatou skladbu La vie en rose známou z repertoáru Édith Piaf. Během produkce představí na velkoplošných obrazovkách mnoho videí.

Madonna původně měla vystupovat v Praze pouze v sobotu, vzhledem k velkému zájmu však pořadatelé přidali druhé představení. Opakuje se tak situace z roku 2006, kdy pořadatelé také přidávali druhý koncert. Vstupenky, které tehdy stály 3340 Kč až 5010 korun, fanoušci vykoupili za necelé dvě hodiny.

Madonna potřetí v Praze

Na první koncert přišlo 17.798 diváků a o den později 18.628, což byl dosavadní rekord v počtu návštěvníků pražské Sazka Areny (dnes O2 areny). V souvislosti s tehdejším koncertem policisté zatkli členy gangu prodávající přes překupníky falešné vstupenky. Také zajistili pět lístků okopírovaných z originálních vstupenek.

Lístky na letošní koncerty v cenách od 1150 do 5760 korun jsou stále k dispozici. Madonna naposledy v Praze vystoupila v létě 2009, kdy do přírodního amfiteátru na Chodově přilákala 42.000 diváků. Pořádající agentura Live Nation tehdy nabídla 50.000 vstupenek v ceně od 995 do 7995 korun.

Sedmapadesátiletá Madonna letos na českém trhu potvrdila pověst zpěvačky přezdívané královna popu. Její album s názvem Rebel Heart bylo podle tuzemské pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI) nejprodávanějším fyzickým nosičem za 11. týden roku. Nahrávce se dařilo i v internetovém prodeji. Recenze označují její třinácté studiové album za její nejlepší desku za posledních 17 let.