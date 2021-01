Malby teď obnovují absolventi pražské Akademie výtvarných umění. Výstavní síně v Sovových mlýnech na Malé Straně zejí prakticky prázdnotou. Tedy až na jednu, která připomíná dílnu. Plné ruce práce v ní má čtveřice mladých restaurátorů z ateliéru docenta Adama Pokorného.

S renovací děl začali loni na podzim, nyní jsou zhruba ve dvou třetinách. „Jde to poměrně rychle. Každé dílo je znečištěno jinak. Čas, který nad každým dílem strávíme, je individuální a nedá se odhadnout,“ říká restaurátorka Patricie Tomíčková.

Předměty jsou pokryté vrstvičkou popela, který se na nich po požáru usadil, dostal se k nim skrze klimatizaci z technické místnosti, kde shořely hlavně kabely elektroinstalace. Popílek ze shořelých plastů je velmi mazlavý a odstraňovat se musí nejrůznějšími speciálními technikami.

„Ne vždy jde dobře dolů. Pokud je povrch členitější, zůstává v pórech a musí se snímat pomocí gelů a pufrovaných roztoků,“ popisuje absolventka pražské Akademie výtvarných umění. Pokud je to možné, v prvním kroku nastupuje vysavač a část popílku se odsaje. Poté restaurátoři berou do ruky malý jemný štětec, špejli s kusem vaty nebo speciální restaurátorské houbičky.

Náročnější věci se odvážejí pryč

I když se zdá, že obrazy jsou zcela ploché, není tomu tak. Nanesené vrstvy barev často tvoří reliéf, a očistit se tak musí všechny jeho záhyby. „Na špejli si dáme malý kousek vaty a postupujeme po milimetrech. Každé dílo je ale specifické. Pokud není citlivé na vodu, volíme futrovaný roztok a přizpůsobíme pH jeho povrchu,“ říká další s restaurátorů Pavol Sáz.

Čištění některých velkých obrazů zabralo dle jeho slov čtyřem lidem dva dny, ale u každého je to trochu jiné.

Náročnější problémy čtveřice mladých umělců pravidelně konzultuje s akademickou malířkou a restaurátorkou Theodorou Popovou. Nejtěžší práce je totiž s některými obrazy, jejichž povrch se sprašuje a jakýkoliv dotyk by mohl znamenat úbytek barvy. „Dostat nečistotu pryč je v těchto případech velmi náročné, tyto případy převážíme k nám do ateliéru a volíme jiný postup,“ říká Tomíčková.

Komplikace s Neprašovými sochami

Například socha Karla Nepraše se na první pohled jeví jako relativně rovný neporézní povrch. „Má ale spoustu záhybů, musíme se tam dostat s malým kouskem vaty a postupovat po milimetrech. Spotřebujeme opravdu spoustu vaty,“ říká Sáz.

„Struktury soch mají takové miniaturní tečky, které téměř nejsou vidět. Když si je ale prohlédneme pod mikroskopem, vidíme, že i po plošném očištění zůstává popílek ve škvírkách. To pak musíme snímat mikrošpičkou, což je časově velmi náročné,“ popisuje.

S Neprašovými sochami však nastaly i těžší komplikace, na několika málo místech je totiž emailová barva nesoudržná a loupe se. „Musí se nejprve upevnit a teprve potom, když je to bezpečné, se můžeme povrchu mechanicky dotýkat a začít s čištěním,“ popisuje Tomíčková.

Podobný postup bylo zapotřebí zvolit i u některých obrazů, kde se před započetím samotného čištění musela nejprve zpevnit barevná vrstva v plátěné podložce. „Nevíme, co se s díly stane za pár let, o to více musíme být opatrní,“ dodává Sáz s tím, že s prací by tým mohl být hotov přibližně v dubnu.