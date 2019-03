Naposled se výběr z tvorby svébytného komiksového kreslíře představil zájemcům před třemi lety, zahrnoval ale hlavně Saudkovy erotické kresby. Podle kreslířovy dcery Bereniky, jež na vernisáži opět svým stylem demonstrovala, že by bez potíží zapadla mezi hrdinky otcových komiksů, je nynější expozice s titulem Od aut po ženy zatím nejrozsáhlejší.

„Nebyli jsme schopni spočítat úplně všechno, ale je tu k vidění přes 300 děl. Od časopiseckých kreseb a reklam po olejomalby a volné umění, pornografii plus doplňující fotografie, tiskoviny a videa,“ říká Berenika Saudková.

„Jsou rozloženy ve třech patrech. Aby sem mohli i náctiletí, koncipovali jsme základní výstavu do prvních dvou, to nejspodnější je věnováno pornografii. I když upřímně otec neuměl kreslit skoro nic bez erotického nádechu, ani auta. Byl to jeho svět. Jen Foglar, pro nějž také maloval a kterého ctil, tomu unikl…“

K vidění je i mistrova pracovna

Jak připomíná Saudkova manželka Johana, výstava probíhá na místě, kde v 60. letech byla jen proluka. „Když tu vylepovali jeho plakáty k filmu Kdo chce zabít Jessii, lidé tajně kusy kreseb odtrhávali a nosili si je domů,“ říká.

Filmové plakáty na výstavě také najdeme, od Jessii přes Barbarellu až po Čtyři vraždy stačí, drahoušku. Přízemí je zasvěceno slavné sérii o Lipsi Tulianovi i majoru Zemanovi, grafickým listům z Muriel a různým titulkám časopisů včetně zmíněného Foglara (mj. Modrá rokle).

Nahlédnout lze i do mistrovy pracovny s nezbytnými barvami a pastelkami, osobními věcmi, modely autíček a lahvemi vína. Všemi patry prolíná Saudkův smysl pro zkratku, dynamická linka i všudypřítomná ironie, pro niž byl často stíhán. Půvabně se promítá i do jeho pornografických kreseb, třeba Vlastenka s orgasmem na státní vlajce nemá chybu…

Kreslíř, jehož mimochodem v dětství inspirovala Disneyho Sněhurka, si s rozkoší hrál s motivy ďábla, ženských vnad i neřestí. Jsou tu k vidění erotická dílka, jež byla nalezena až po jeho smrti (2015), a přístup sem mají jen návštěvníci od osmnácti výš.

Filmoví a televizní fanoušci si na své přijdou v krotkém prvním suterénu, kde běží videa z filmů, a stěny nabízejí přehlídku jeho plakátů. Jak ale trefně podotkla malířova manželka, nakonec se jako vždycky všichni stejně sejdou v patře nespodnějším.

Výstava bude otevřena až do 29. září, jejími kurátory jsou malířova dcera i David Goldberg.

Od aut po ženy

* Výstava

* 27. 3. až 29. 9.

* Tančící dům, Praha



KÁJA SAUDEK

Český malíř a komiksový kreslíř (1935-2015) startoval výtvarnou kariéru jako dítě okouzlené biografem a kreslenými filmy Walta Disneyho. Inspirován americkými komiksy, do kterých bylo baleno jídlo od příbuzných z USA, posílané rodině do poškozené poválečné Evropy, začal sám kreslit. Do širšího povědomí pronikl díky kresbám ve filmu Kdo chce zabít Jessii. Ilustroval řadu knih a časopisů. Je bratrem fotografa Jana Saudka.