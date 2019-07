Byl jednou jeden Bob Marley. Muzikant a autor od pánaboha, který na dálku ze své rodné Jamajky a pak i prostřednictvím svých nadšeně přijímaných turné ovlivnil celou plejádu hvězd světové pop music. Erikem Claptonem a skupinou Rolling Stones počínaje.

Najednou se všichni bluesmani, rockeři, folkaři i lidé z popíku začali pohupovat s akcentem na druhou dobu. A činí tak s nadšením a chutí dodnes, ačkoliv jim už Bobovo reggae zvěstují jiní, mladší členové zpěvákovy rozvětvené rodiny.

Marleyho chytré hity I Shot the Sheriff, Get Up, Stand Up či No Woman, No Cry změnily navždy kurs středního proudu. Sám Bob Marley zemřel v roce 1981 v pouhých 36 letech na rakovinu. Jeho káru ale táhne dál početná banda potomků, kterých je (tedy těch přiznaných) asi 11 až 13. A z nich to nejdál dopracoval David Nesta Marley, zvaný Ziggy, jenž dnes vystoupí (úplně poprvé!) v Praze.

Ta podoba!

Vypadá jako táta, zpívá jako táta, přesto si však dokázal získat pověst svébytného umělce. Jeho skupina Melody Makers hraje, pravda, trochu jinou hudbu než jeho čeští jmenovci. A také kouří tvrdší materiál.

Právě podle něj prý dostal Marley junior svou přezdívku. Ziggy totiž na Jamajce znamená „malý joint“. Jiná verze zní, že se pojmenoval po svém oblíbeném Ziggym Stardustovi, jevištním alter egu Davida Bowieho.

Tak či tak, padesátník Ziggy Marley má za sebou už tucet alb s kapelou a ještě sedm sólových. Na prvním samostatném CD Dragonfly mu asistovali členové skupiny Red Hot Chili Peppers. Na CD pro děti s názvem Family Time hostovali Willie Nelson a Paul Simon. Další nahrávku Wild And Free produkoval „stounovský“ Don Was. A následující deska Fly Rasta získala Grammy za nejlepší reggae album. Seznamte se, rastaman Ziggy přichází.