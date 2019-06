/ROZHOVOR/ Ředitel Národního divadla námitky proti výběru nového uměleckého šéfa Opery odmítá. „Osobní invektivy jsem ochoten přehlížet, neboť mám příliš mnoho odpovědnosti za vynikající tvůrce v činohře, baletu i opeře. Dobrou pověst Národního divadla však budu bránit,“ uvedl Jan Burian.

Zástupci zaměstnanců vám vytýkají, že jste s nimi nominaci pana Hansena dostatečně nekonzultoval. Mají pravdu?

Jde pořád o jednoduchou, ale principiální otázku, jestli smí ředitel po poradě s domácími i zahraničními odborníky jmenovat uměleckého ředitele souboru v souladu s platným právem a zřizovací listinou ND, nebo jestli je toto jmenování podmíněno souhlasem některých zaměstnanců nebo některých odborových organizací. Ostatně i umělecké rady jsou jen poradními orgány a ani v jejich statutech není nic, co by je opravňovalo bránit například nástupu renomovaného operního manažera do funkce.