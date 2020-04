ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Kolik už jste ušil roušek?

Šít neumím, ovšem naše dámy z krejčovny a garderoby jsou vynikající profesionálky a každý den zvládnou až stovku roušek. Takže za ty tři týdny už jsme našili přes tisíc roušek.

Co se v divadle vlastně děje, když se "nic neděje"?

Především se zkouší. Ty dvě a půl hodiny, které průměrně trvá divadelní představení, zkoušíme dva až tři měsíce. Když zkoušet nelze, věnujeme se hlavně neuměleckým činnostem, jako jsou rozsáhlé úklidy a údržby. A vězte, že Městská divadla pražská působí v pěti různých objektech, tedy práce je dostatek.

Jsou všichni lidé z vašich divadel doma, nebo do nich někdo chodí?

Městská divadla pražská se svými třemi scénami mají 140 stálých zaměstnanců. Většina z nich dál pracuje, třeba při zkrácené pracovní době nebo z domova. Kdybyste dnes přišel do divadla, viděl byste práce na rozsáhlé opravě protipožárního systému v divadle Rokoko, náročnou údržbu nákladního výtahu v divadle ABC, úklid ve všech skladech dekorací a rekvizit, naše garderobiérky a švadleny šijí roušky. Obchodní oddělení vyřizuje stovky emailů a telefonátů od diváků, kterým měníme rezervace vstupenek, nebo bohužel také vracíme vstupné. Ekonomické oddělení a marketing jsou v práci také a snaží se eliminovat náklady a zamezit škodám. Dramaturgové a divadelní pedagožka pilně připravují nové formáty našeho vzdělávacího programu pro školy, archiv kompletuje knihu o dějinách divadla Komedie. Stále je v tom mraveništi dost pohybu.

Přerušila pandemie koronaviru a nouzový stav přípravu některých představení?

Divadlo jsme museli divákům uzavřít den před premiérou náročné česko-německé koprodukční inscenace Švejk/Schweyk. Krátce před premiérou měla v divadle Rokoko jevištní adaptace filmového scénáře Luchina Viscontiho Posedlost. V divadle ABC jsme dokončovali úplně novou autorskou hudební komedii režiséra Ondřeje Havelky Zítra swing bude zníti všude, ve které spoluúčinkuje i orchestr Melody Makers. V divadle Komedie byly v plném proudu přípravy inscenace 100 nejkrásnějších českých básní. A na začátku března jsme začali zkoušet náš největší projekt v této sezoně, dramatizaci Tolstého románové epopeje Vojna a mír. Jak vidíte, zatáhli jsme za záchrannou brzdu, zrovna když vlak uháněl nejvyšší rychlostí.

Píšou nebo volají vám fanoušci divadla s podporou nebo jinými vzkazy?

Diváci projevují solidaritu celému uměleckému sektoru, mnohdy nepožadují navrácení vstupného, nebo si vstupenky vyměňují za poukazy, které uplatní na podzim. Je tomu tak i u nás a opravdu nám to imponuje. Chápu to jako závazek divákům vše bohatě vynahradit, až opět začneme hrát.

Zapojili jste se i do pomoci seniorům či zdravotníkům?

Když sleduji z bezpečného závětří obětavost všech "v první linii", ať už jsou to lékaři, sestry, záchranáři, hasiči, policisté, vojáci nebo pracovníci v sociálních zařízeních, cítím se zahanben. Začali jsme rychle nosit ušité roušky do Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, se kterou ostatně spolupracujeme dlouhodobě, a vím, že jsme tím v kritickém okamžiku trochu pomohli. Diváci mohou také naším prostřednictvím věnovat vstupenky do MDP zmíněným profesím z první linie. Dbáme v rámci naší činnosti na vzdělávání, a proto nyní naše divadelní pedagožka spolu s dramaturgy připravuje sérii lektorských úvodů pro středoškoláky, kteří se doma učí na maturitu. Chceme je zábavnou formou navést k povinné četbě, nabídnout jim srozumitelný klíč. Jakmile se zmírní izolace seniorských domovů, představíme i unikátní program pro ně. Snažíme se být užiteční.

Zvládnete nějak financování divadla? Protože i zavřené divadlo něco stojí a vy navíc máte tři scény.

Pochopitelně, vstupné tvoří významnou část našeho rozpočtu. Ztráty budou v řádech milionů. Bude to osmiciferné číslo. Věřím, že až sečteme škody, nalezneme se zřizovatelem - a tím je pražský magistrát - řešení. Mám ale velké obavy o naše kolegy z nezávislé scény, zejména soubory alternativního zaměření. V těžké situaci se ocitla i soukromá divadla komerčního rázu. Dávají práci stovkám umělců, nejen hercům, ale i hudebníkům, tanečníkům a celé řadě servisních neuměleckých profesí. Jejich situaci je důležité věnovat pozornost, lobbovat za ně, podporovat je.

Jak dlouho bude trvat nastartování provozu divadla po takové pauze? Skončilo zkoušení, měli jste před premiérami…

Je evidentní, že tato divadelní sezona skončila. Jsme sice připraveni začít hrát ze dne na den, ale kdyby k tomu byla do konce června příležitost, považoval bych to za zázrak. Mnohem pravděpodobnější je obnovení řádného provozu od září.

Co nálada? Nedoléhá už na lidi v divadle deprese z toho, že to hlavní, kvůli čemu pracujete, nemůžete dělat?

Divadlo bez diváků je neúplné, smutné místo. Upínáme se k podzimu, k příští sezoně, na které intenzivně pracujeme. Hojivou náplastí nám byla prestižní cena Divadlo roku, kterou nám jen pár dní po uzavření divadel udělili divadelní kritici.

Připomíná vám současná situace nějakou divadelní hru?

Nákaza, která zasáhne ničivou silou celou společnost, se objevuje v dramatu hned na jeho počátku. Tragédie Král Oidipús vznikla asi roku 430 př. n. l. a otevírá ji znepokojivý obraz pustošivé morové rány, která zasáhla Théby. A polis žádá svého vladaře, aby našel příčinu, aby se vydal do delfské věštírny a krizi vyřešil. Na opačném konci divadelní historie zas stojí jiný dramatický momument, hra Tonyho Kushnera Andělé v Americe, kterou máme právě v divadle ABC na repertoáru. Odehrává se v 80. letech 20. století v New Yorku v době počínající globální pandemie nemoci AIDS. Ta mnohahodinová freska končí prostým monologem adresovaným přímo do publika: "Pro mnoho z nás bude tahle nemoc znamenat konec, ale ne úplně pro všechny. Svět se točí jen dopředu. A já vám žehnám: Ještě žijte.Velké dílo začíná."