Brilantní podívaná. Avengers se loučí důstojně

/RECENZE/ Zachránit co se dá. A snad při tom neumřít. To je heslo, s nímž se Avengers vydávají na poslední misi. Deset let s partičkou superhrdinů, která si říká Avengers, je u konce. Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Černá vdova a další se loučí. A dlužno říct, že na úrovni. Studio Marvel, které komiksové hrdiny z pera Stana Lee a Jacka Kirbyho přivedlo celkem v 11 filmech na plátna, může být spokojeno.

Více než tříhodinová podívaná s podtitulem Endgame završila dobrodružnou pouť akční jednotky, kterou krom mimořádných tržeb (Infinity War vydělala 2 miliardy dolarů) ctí i to, že si ze sebe uměla dělat legraci. Síla osudu O diváckém nadšení svědčí fakt, že fanoušci sjížděli před premiérou aktuálního filmu předchozí kapitoly, uzavírali sázky ohledně závěru, z parků si nosili kameny. Pro nezasvěcené pomocí šestice kamenů ovládl v minulém snímku mocný Thanos vesmír a vyhladil polovinu života v něm. A tak Avengers stvoří důmyslný stroj času, aby se při návratu do doby i různých míst zmocnili kamenů dřív než bídný hromotluk. A vrátili lidem život a věcem řád. Ne všichni jsou s plánem srozuměni, Tony Stark žije v ústraní a o odvetě nechce ani slyšet. Bojí se ublížit těm, které miluje. Ale neodolá. Slova, s nimiž se pouští do akce, se ve finále osudově naplní. Scénář je dílem Christophera Markuse a Stephena McFeelyho, kteří se stejně jako režírující bratři Anthony Russo a Joe Russo podíleli na třech předchozích filmech. A je třeba přiznat, že si dali záležet. Stroj času sice není nic nového pod sluncem, ale právě proto si z něj roztomile střílejí, citují obdobné motivy z jiných filmů a hrdiny podrobí testování. Z něj se pokusný Avenger vrací tu jako mimino, jindy coby vetchý stařík. A situaci rozkošně pointuje: „Někdo mi načůral do skafandru. Jenom nevím, jestli dítě, nebo senior." Humor je vůbec milou přidanou hodnotou, s níž se tu zručně pracuje. Thor se vrací coby obtloustlý pupkáč s plechovkami piva, čímž si vyslouží přezdívku Lebowski (odkazující k hrdinovi černé komedie Big Lebowski), přílet kosmických těles doslova vyfoukne Scottovi obsah stočené tortily a do akce parta nastupuje ve zpomaleném záběru připomínajícím Blízká setkání třetího druhu. Je zkrátka na co se dívat a čím se bavit, a to je dobře. Vcelku prostá zápletka o pouti časem, shánění kamenů a akcích o krok před Thanosem, jenž začíná tušit zradu, je zabalená do řady sympatických filmových citací a sebeironie. Nečekané pointy Tvůrci opět zúročili svá předsevzetí ohledně silných ženských postav a hrdinů různých pletí a vyznání. A také odvahu pustit se na tenký led s ohrožením hlavních aktérů (v předešlém díle jich nechali zemřít hned celou půlku) i hazardem jejich divácké obliby. Plačící děti po skončení Infinity War jsou toho důkazem. Autoři ale necouvli. A tak se kromě zmíněného humoru a dobře napsaných charakterů dočkáme i nečekaně civilních chvil a překvapivých point. A samozřejmě skvělých výkonů. Herecká sestava, jež se vrací v plné síle a šíři, je vskutku elitní. Každý si svůj part užil, Robertem Downeym a Scarlett Johansson počínaje a Benedictem Cumberbatchem a Tildou Swinton konče. Snad jen ten upovídaný úvod a několik závěrů si mohli odpustit. To je jediná výtka. Po filmařské stránce jsou Avengers brilantní podívanou nabitou dobrými nápady, akcemi a působivou výtvarnou náladou. Hodnocení Deníku: 80 %

Autor: Jana Podskalská