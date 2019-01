Praha - Rada Prahy projedná memorandum o zapůjčení Muchovy epopeje do Číny, obrazy by se tam vystavovat ve druhé polovině roku 2017 a v roce 2018. Předtím budou obrazy vystavené v Japonsku. Memorandum o porozumění, které stanoví podmínky zápůjčky, ve středu projednal magistrátní výbor pro kulturu.

Z výstavy Slovanské epopeje malíře Alfonse Muchy ve Veletržním paláci v Praze. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Příbuznému Aloise Muchy se ale asijské turné nelíbí, John Mucha proto žaluje Prahu. Smlouvy ohledně výstav v Japonsku a v Číně jsou už uzavřené, rada zápůjčku schválila už v roce 2012. Odletět tam má už koncem letošního roku.

V tokijském National Center of Art uvidí lidé Muchovo dílo od 7. března do 5. června 2017. Soubor pláten zachycující slovanskou mytologii následně absolvuje cestu přes Šanghaj do čínského Nankingu, kde bude vystaven od poloviny července do začátku října příštího roku.

Následovat bude výstava ve městě Čchang-ša, která potrvá do ledna roku 2018. Putování cyklu obrazů po Číně uzavře výstava v Kuang-čou naplánovaná od ledna do května téhož roku.

Podle dřívějšího vyjádření radního pro kulturu Jana Wolfa (KDU-ČSL/Trojkoalice) bude podle příslibu čínské strany poté cyklus vystavený ve významné galerii v Pekingu. Poté by mohly následovat výstavy v Jižní Koreji a v Chicagu.

Zápůčka 100 tisíc euro

Memorandum o porozumění upravuje i to, že čínská strana uhradí Galerii hlavního města Prahy za zápůjčku 100 tisíc euro, bude platit veškerý transport a navíc pozve na otevření výstavy v Nankingu, Čchang-ča a Kuang-čou ředitele či ředitelku pražské galerie.

Soubor Muchových pláten se za velké mediální pozornosti v roce 2011 přestěhoval do Prahy z Moravského Krumlova, kde byl desítky let vystaven na tamním zámku.

Plátna podle malířova odkazu patří Praze. Přemístění epopeje tehdy vyvolalo vlnu nevole. Stěhování kritizovalo vedení Moravského Krumlova, Jihomoravského kraje, tisíce lidí i potomek malíře John Mucha.

Výstavní síň chybí

Legendární cyklus pláten, která jsou národní kulturní památkou, věnoval Mucha Praze pod podmínkou, že pro dílo vybuduje samostatnou výstavní síň. To se ale nestalo a plátna jsou provizorně vystavena ve Veletržním paláci Národní galerie.

V polovině dubna proto John Mucha podal na Prahu žalobu. Obvodní soud pro Prahu 1 se podle nadace bude muset vypořádat s otázkou, zda se hlavní město vůbec stalo vlastníkem epopeje.

Jasné není ani to, kam se soubor obrazů po světovém turné vrátí. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) zmiňuje možnost postavit ve spolupráci s Národní galerií novou výstavní síň na Letné. Zda by mohla sloužit jako expozice pro epopej, neuvedla.

Na žádost Moravského Krumlova hlavní město zároveň jedná o možnosti návratu epopeje na Moravu.

Čtěte také: Muchův vnuk se bude s Prahou soudit o Slovanskou epopej