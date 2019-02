Příští sezona Národního divadla. Spousta premiér a otevření Státní opery

Činohra Národního divadla (ND) v nadcházející sezoně chystá sedm premiér. Půjde o pátou sezonu jejího uměleckého šéfa Daniela Špinara, kterému ředitel ND Jan Burian prodloužil smlouvu o další tři roky. Úvod sezony 29. září tradičně zahájí festival Pražské křižovatky. Činohra, opera, balet a Laterna magika ND pro divadelní sezonu 2019/2020 připravily dvě desítky premiér. Na repertoáru zůstává 71 titulů. Dnes o tom informoval ředitel ND Jan Burian.

Na Pražské křižovatky letos přijedou se svými inscenacemi například Susanne Kennedyová nebo Gisele Viennová. "Velice vážím jak diváků, kteří k nám pravidelně chodí už léta, tak všech nových, kteří se rozhodli dát šanci moderní činohře takové, jak ji reprezentujeme právě my a okruh našich stálých spolupracovníků," uvedl k nové sezoně Špinar. Měsíc bohatý na premiéry. Do divadla se dá jít na Kytici i Šakalí léta Přečíst článek › Ve Stavovském divadle chystají tři odlišné inscenace. Jako první uvedou 7. listopadu 2019 hru rakouského dramatika Thomase Bernharda Oběd u Wittgenstein v režii Daniela Špinara. Hra se zabývá analýzou vztahů sourozenecké trojice. Druhou premiérou bude 12. března 2020 provokativní inscenace francouzského autora Vincenta Macaigna Stát jsem já, jehož dějištěm je jisté království a postavami figury nápadně připomínající dnešní politiky. Režie se ujme Jan Mikulášek. Třetí klasický titul bude ve Stavovském divadle na programu konci sezony 4. června 2020, půjde o Dostojevského Idiota. Autorem nové dramatizace je Špinar. Státní opera v novém Na Nové scéně Národního divadla budou pokračovat v linii českých premiér a autorských projektů. Poprvé zde bude 4. listopadu 2019 uveden Kosmos polského prozaika Witolda Gombrowicze a poprvé bude v ND pracovat umělecký šéf brněnského HaDivadla Ivan Buraj. Inscenaci Koncové světlo s premiérou 27. února příštího roku připravuje Jan Frič. Poslední inscenací sezony bude hra Duchové jsou taky jenom lidi, která bude mít premiéru 14. května 2020. Text německé dramatičky Katji Brunnerové na Nové scéně uvede Kamila Polívková. Milujete Prahu? Publikace přibližuje známá místa i skrytá tajemství Přečíst článek › Po generální rekonstrukci se 5. ledna příštího roku otevře Státní opera. Divákům se poprvé představí slavnostním operním gala přesně 132 let od prvního otevření v roce 1888. Národní divadlo pro tuto příležitost připravuje program, který provede nejslavnějšími kapitolami Státní opery, uvedl Burian. První novou produkcí ve Státní opeře budou v listopadu 2020 Mistři pěvci norimberští. Právě tato opera Richarda Wagnera byla poprvé uvedena v její historické budově v roce 1888. Režie se ujme Keith Warner a dirigentské taktovky Steffens. V roli Hanse Sachse vystoupí švédský pěvec John Lundgren. Loni divadla v celé republice navštívilo 5,9 milionu diváků. Nejnavštěvovanější scénou je právě pražské Národní divadlo, v jehož hledištích usedlo více než půl milionu lidí. V roce 2018 jeho soubory odehrály 1010 vlastních představení oproti 1025 v roce 2017. Na tržbách ND získalo loni přes 244 milionů korun, v roce 2017 to bylo přes 250 milionů. Průměrná návštěvnost roku 2018 byla 78 procent, o rok dříve 76 procent. Zemřel herec Jiří Pomeje, ve věku 54 let podlehl těžké nemoci Přečíst článek ›

Autor: ČTK