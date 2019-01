Předposlední kolo Pianisty roku: nedělní Sinatra a chvilka poezie

Praha /FOTOGALERIE/ - Populární soutěž Pianista roku už je v plném proudu: předposlední kolo se koná v neděli 5. března ve velkém sále luxusního hotelu Boscolo Prague. Soutěžící budou doprovázet českého krále swingu Jana Smigmatora v písních, jež proslavil Frank Sinatra, jako například Night and Day či Fly Me to the Moon.

Druhá půle večera bude zasvěcená poezii. Soutěžící vytvoří hudební kulisu pro herečku a šansoniérku Dášu Zázvůrkovou. Diváci tak uslyší, jakou hudbu pianisté zvolí k veršům básníků, jako jsou například Li Po, Christian Morgenstern, Alexandr Sergejevič Puškin nebo Lewis Carroll. Zájemci, kteří by měli zájem o večer plný úchvatných výkonů, jehož součástí je i opulentní raut z kuchyně New York Café Prague, si mohou rezervovat lístky ZDE.

Autor: Redakce