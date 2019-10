Magistrát tím tak získá čas pro to, aby pro něj našel trvalé důstojné umístění. Návrh kulturního výboru v pondělí schválila rada hlavního města, projít musí ještě zastupitelstvem, které se sejde příští čtvrtek. Mezi zastupiteli se očekává bouřlivá diskuse. „Hlavní debata bude na zastupitelstvu a doufám, že zastupitelé rozhodnou podle svého vědomí a svědomí,“ řekla radní pro kulturu Hana Třeštíková (Praha sobě).

Trvalé umístění pro Muchovo dílo hledají pražští politici marně už roky. Schválený tisk však nyní radní k jeho nalezení přímo zavazuje.

V minulosti se uvažovalo například o zámku na Zbraslavi či budově nádraží Vyšehrad. Ve hře bylo i Lapidárium na Výstavišti, to však nevyhovuje kvůli riziku povodní. Návrh na stavbu moderní budovy přezdívané Zlaté vejce v Revoluční ulici pak byl definitivně zamítnut na začátku září.

„Je to dluh autorovi. Všechny návrhy mají svá pro i proti,“ uvedla Třeštíková s tím, že k tématu uspořádá 8. listopadu v rezidenci primátora odborný workshop. Definitivní slovo by pak podle ní mělo padnout v únoru. „Toto téma se v Praze řeší téměř sto let. Uběhl sice rok po volbách, myslím, že i tak je to rychlý postup,“ dodala Třeštíková.

Cyklus pláten, který Mucha maloval od roku 1910, byl v moravskokrumlovském zámku umístěn od 50. let do roku 2011. Mucha své dílo věnoval Praze pod podmínkou, že pro ně postaví výstavní sál.