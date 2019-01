Podolí - Středeční vystoupení Suzanne Vega a Čechomoru v pražských Žlutých lázních sklidilo zasloužený úspěch, ačkoliv zpočátku měli návštěvníci důvod k podrážděnosti. Úvod koncertu pokazil špatně zorganizovaný vstup do areálu.

Suzanne Vega ve Žlutých lázních | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

I když diváci přišli ke Žlutým lázním s dostatečným, víc než půlhodinovým předstihem, uvízli v tlačenici, ve které posléze mohli jen z dálky naštvaně sledovat, jak jim utíká koncert kapely Bílá nemoc. Nesprávně informovaná ochranka navíc řadě diváků „umožnila vychutnat si“ frontu dvakrát a hlasité nadávky z ve vlastní šťávě povařeného davu byly pochopitelné.

Žluté lázně se jako místo pořádání koncertů nepředvedly zrovna v jasných barvách.

VegaMor se nekonal

Čechomor předvedl svůj obvyklý vysoký muzikantský standard a ověřené hity. Na tiskovou zprávou pořadatele inzerované společné vystoupení Čechomoru a Suzanne Vega nedošlo a podle programu, zveřejněného těsně před datem konání koncertu, ani dojít nemělo.

Vystoupení Suzanne Vega vyznělo zase trochu jinak než předchozí návštěvy. Na svých prvních koncertech u nás americká písničkářka hrála za doprovodu kompletní rockové sestavy. Pak začala jezdit jen s baskytaristou Michaelem Viscegliou.

Současné obsazení, do kterého Vega přibrala kytaristu Gerryho Leonarda, představuje dobrý kompromis mezi křehkostí a větší pestrostí. Leonard svojí brilantní zvukomalbou hodně pomohl zvláště písním Blood Makes Noise, Tombstone či Tom‘s Diner. Tom‘s Diner tentokrát nezazněla na závěr hlavního bloku vystoupení v obvyklé a capella verzi, ale s podporou citlivě využitého kytarového syntezátoru, který dodal popěvku nikoliv nepříjemnou temnost, a baskytarového rif­fu.

Ze Suzanne vyzařovala dobrá nálada. Nešetřila vtípky, píseň Tombstone uvedla slovy „teď vám zahrajeme krátkou, veselou píseň, která se jmenuje Náhrobní kámen…“ Repertoár nevynechal oblíbené položky jako Marlene On The Wall, Small Blue Thing, Left Of Center, The Queen And The Soldier, Tired Of Sleeping a samozřejmě Luka, ale došlo i na novou skladbu The Man Who Played God.

Suzanne stihla jediný přídavek In Liverpool, věnovaný „bláznivému muži v publiku, který po celou dobu vystoupení křičel“ a hodinový koncert neúprosně ukončila policejní desátá.

I přes úvodní nedostatky v organizaci šlo o velmi příjemné setkání a sympatický je samozřejmě i fakt, že koncert (i celé miniturné) pomohl charitativní aktivitě Pomocné tlapky.

TOMÁŠ S. POLÍVKA