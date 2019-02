Praha - Tančí se ve Valdštejnské jízdárně i ve Veletržním paláci – stěhovat se bude Zbraslav, obměnu čeká palác Kinských.

TANEČNÍM KROKEM. Hieronymus II. Francken: Společnost při tanci, kolem 1610, tempera, dřevo, Národní muzeum – České muzeum hudby. | Foto: Repro: Národní galerie v Praze

Mohlo by se zdát, jako by roztančená výstava Národní galerie ve Valdštejnské jízdárně s názvem Tance a slavnosti 16. – 18. století uvedla do pohybu celou instituci, kterou v tomto roce čekají různé obměny.

Ovšem živá taneční vystoupení se v rámci výstavy nekonají jen ve Valdštejnské jízdárně (ateliér Menuet na balkoně), ale například také ve Veletržním paláci v rámci výstavy grafiky Pabla Picassa.

Pod názvem S Picassem v manéži je právě v sobotu 10. ledna od 14 do 16.30 hod. pořádána dílna, v níž se účastníci mohou nechat inspirovat grafikami Pabla Picassa s tématy cirkusu a jeho zákulisí. Rozpohybuje kejklíře, harlekýny a jiné cirkusové postavy. Nabídka doprovodných programů, které připravují lektorská oddělení NG, se bude ovšem ještě reprízovat.

Sbírky čekají rozsáhlé změny

V duchu pohybu a přemístění proběhnou v Národní galerii i rozsáhlé změny expozic. „Jednou z našich mnoha priorit je být otevřenou institucí a zprostředkovat českému i zahraničnímu divákovi kontakt i s méně známými umělci různých období…“ říká k tomu Milan Knížák, generální ředitel Národní galerie v Praze.

„Minulé roky jsme se soustředili spíše na realizaci tzv. krátkodobých výstavních projektů. Náš záměr byl naplněn. Pro rok 2009 jsme vytyčili plán zaměřit se na přesuny sbírek a revitalizaci stálých expozic Národní galerie v Praze a čeká nás v této souvislosti řada změn.“

Kupka, Osma, Tvrdošíjní

Ve Veletržním paláci po uzavření 4. patra došlo 6. ledna k uzavření i části 3. patra. Do 4. patra budou instalována díla z období závěru 19. století a začátku 20. století, přičemž vrcholem má být rozsáhlá expozice děl Františka Kupky. Ve 3. patře Veletržního paláce, kde bude uzavřena expozice České umění 1900 – 1930, se na jaře nově představí umění zakladatelské generace (Osma, Tvrdošíjní, sociální umění). Důvodem této změny má být nejen zaplnění prostoru po přestěhování Sbírky umění 19. století, ale především nový pohled na bouřlivou dobu kolem přelomu 19. a 20. století.

Výstava Pabla Picassa ve východním křídle Veletržního paláce stejně jako celá stálá Sbírka francouzského umění 19. a 20. století zůstanou ovšem po celou dobu změn pro veřejnost otevřeny.

Krajina u Kinských skončí

Změny čekají i sídlo Národní galerie v paláci Kinských na Staroměstském náměstí. Od 8. února bude palác uzavřen, neboť se bude rušit dosavadní expozice Krajina v českém umění 19. století, jež je dosud instalována v 1. patře. Palác Kinských zasáhne i změna týkající se prostor galerie na zámku Zbraslav. Vzhledem k ukončení smluvního vztahu mezi majiteli zbraslavského zámku a Národní galerií bude v červenci na Zbraslavi definitivně uzavřena expozice asijského umění a přestěhována právě do paláce Kinských.

„Je to dlouho plánovaný krok, se kterým počítáme od samotného začátku,“ říká Milan Knížák. „Expozice NG na zámku Zbraslav měla svůj význam a splňovala kritéria nastolené koncepce v určitém období. Ale vzhledem k tomu, že se situace změnila, vybudovali jsme řadu nových expozic a získali nové objekty, považujeme udržování chodu expozice vzdálené od centra v této chvíli již za neekonomické.“

Paralely Evropy a Asie

Nová expozice, která bude v prosinci 2009 otevřena v paláci Kinských na Staroměstském náměstí, se bude ovšem od té zbraslavské lišit. Vznikne ve spolupráci s Národním muzeem a zvýrazní paralely i rozdíly mezi kulturami Evropy a Dálného východu.

„Nepůjde o prezentaci čistě asijského umění, rozhodli jsme se zvolit atraktivní propojení, přitažlivé pro návštěvníka,“ vysvětluje Knížák. Provoz Národní galerie na zámku Zbraslav skončí zároveň s výstavou Iluze nebo realita v červenci 2009.