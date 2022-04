Druhou dubnovou sobotu se proto ve městě nejprve konaly největší světové tvrdovaječné slavnosti pod názvem Vajíčkobraní.

V rámci nich byl v poledne na velvarském náměstí zahájen bohatý půldenní program. Nechyběly například vaječné soutěže, malování na vejce, divadlo, muziky, provazochodkyně, boxerské klání, pletení pomlázek, kovářská dílna, jízdy kočárem, ani obří vejce, na kterém se příchozí zvěčnili svým podpisem.

Kdo chtěl, zapojil se do tradiční sbírky pro Karlův most a donesl z domova uvařená vejce, nebo je zakoupil přímo na místě. Součástí akce byla i charitativní sbírka pro Ukrajinu na opravu válkou poničených mostů.

Úderem 17. hodiny se vejconoši z Velvar vydali na pochod do Prahy. Do nůší posbírali několik kop darovaných vajec a vyrazili na cestu. Těsně před polednem pak stanuli u mosteckých věží na Malé Straně, odkud zamířili na Karlův most. Zde pak starostovi Prahy 1 Petru Hejmovi předali svůj náklad.