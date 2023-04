Od středy 5. dubna do září bude v Galerii Tančícího domu k vidění výstava Zelený Raoul od ilustrátora Štěpána Mareše. Kreslený komiks o zeleném mimozemšťanovi, který zkoumal a pozoroval dění v České republice vycházel v časopise Reflex nepřetržitě 28 let.

Výstava Zelený Raoul a další umění Štěpána Mareše. | Video: Deník/ Radek Cihla

Tisková konference k výstavě Zelený Raoul za účasti autora, ilustrátora Štěpána Mareše proběhla v úterý 4. dubna v Tančícím domě na Rašínově nábřeží v Praze 2.

Příběh Zeleného Raoula vznikl ve vinohradské kavárně Demínka v roce 1994 s podtitulem Nekonečný příběh České republiky očima ufouna. „Někdo ale namítl, že je to málo. Že by to chtělo pro komiks delší název. A potom padl návrh, že by tam mohlo být slovo zelený. A tak to vzniklo,“ upřesnil ilustrátor Štěpán Mareš

Komiks byl původně navržen pouze na dvanáct dílů. „Prvních pár měsíců lidé nevěděli, co si o tom mají myslet. Byly velmi rozporuplné reakce,“ dodává výtvarník, který nakonec nakreslil téměř patnáct set epizod. Zelený Raoul se tak stal pravděpodobně nejdéle vycházejícím komiksem v Evropě, který kreslil 28 let jeden autor.

Ze starého lihovaru muzeum s moderním uměním. David Černý otevírá svou galerii

Exhibice v Galerii Tančící dům představuje Mareše v celé šíři jeho výtvarné tvroby. Historicky poprvé budou k vidění i nejstarší kresby nebo nově vydané limitované edice grafických listů.

„Autora představujeme v polohách, jak ho veřejnost nezná,“ říká ředitel Galerie Tančící dům Robert Vůjtek. „Kromě politiky je zde hromada volných děl inspirovaných ženami, popkulturou, cestami, zbraněmi i auty. Návštěvníci dále uvidí karikatury a kresby známých osobností. Výběr z knih, které autor ilustroval nebo například staré komiksové příběhy z časopisu Kometa a stripy z časopisu Pivní kurýr,“ doplnil.