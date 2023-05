/FOTOGALERIE/ Loni v létě navštívil holandský fotograf Iwan Baan, v současnosti jeden z nejvyhledávanějších fotografů architektury, poprvé Prahu. Sedm dní pak s fotoaparátem v ruce putoval jejím centrem i krajinou podél Vltavy. Cestoval různě – na kole, pěšky i vrtulníkem. Z jeho putování pak vznikla kolekce neotřelých fotografií, která se nyní představuje v Centru architektury a městského plánování (CAMP) na Novém Městě.

Výstava proslulého fotografa Iwana Baana je k viděni v CAMPu. | Foto: IPR Praha/Jan Malý

Výstava s názvem Iwan Baan: Prague Diary potrvá do 20. srpna. Snímky, jaké jsme zvyklí vídat v turistických průvodcích a výpravných knihách o Praze, tam ale budou návštěvníci hledat marně.

Holanďan, který mimo jiné zvěčnil takové ikony architektury, jakými jsou pařížská muzejní budova Fondation Louis Vuitton architekta Franka Gehryho, Vitra House v německém Weil am Rhein či Labská filharmonie v Hamburku, se totiž sám vnímá spíše jako dokumentarista. A víc než stavby samotné ho zajímá, jakým způsobem domy fungují, když je začnou obývat a používat lidé.

„Historická architektura Prahy mi hodně připomíná velké metropole, jako je Londýn nebo Paříž. Ale co je tady jiné, to je jistý protiklad mezi tím velkorysým urbanismem s jeho grandiózní architekturou a jakousi velmi příjemnou uvolněností zbytku města,“ popsal své pocity z české metropole Iwan Baan.

Název výstavy vychází z popisku „A diary of travels with the iPhone“ na autorově instagramovém účtu. Představa nekonečných toulek městem z jednoho konce na druhý, zaznamenaných do formy obrazového deníku, zapadala do pražského konceptu výstavy od prvotní myšlenky na společný projekt.

„Do Prahy ročně proudí statisíce turistů, většina z nich se ale nehne z historického centra. Chtěli jsme ukázat, že stačí kousek popojet a spatříte Prahu, která je jiná – sice syrová, ale krásná,” přiblížil ideu pořadatele výstavy Štěpán Bärtl, vedoucí CAMPu a zdůraznil, že zachytit město perspektivou člověka, který ho vidí úplně poprvé, organizátorům výstavy přišlo fascinující. „O to víc, když se jedná o hvězdu formátu Iwana Baana,” dodal

Expozice, která se v CAMPu otevřela 9. května, je koncipována jako pomyslná městská pouť, jíž prostupují čtyři tematické roviny – první kontakt s městem, centrum, periferie a přírodní scenérie. Návštěvník jimi může libovolně procházet a pomyslně se ztrácet v různých zákoutích.

Velkoformátová projekce výstavního sálu je věnována Baanovým leteckým snímkům. Návštěvníci výstavy tak mají jedinečnou možnost spatřit Prahu z nezvyklých úhlů pohledu i v netušených souvislostech. Jedna ze stěn výstavního sálu pak nabízí téměř všechny snímky, které Iwan Baan v Praze pořídil. Syrově, neupraveně, nahodile. Za doprovodu audio komentáře samotného Iwana Baana tak každý může nahlédnout do „zákulisí“ fotografovy tvůrčí metody.

Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, upozornil, že Iwan Baan se na svých fotografiích z Prahy neomezuje na notoricky známé a vyhledávané lokality, ale i na ty opomíjené.

„Mapuje také významné pražské brownfieldy jako je Nákladové nádraží Žižkov či okolí metra Vltavská a zachycuje je v jejich syrovém stavu. Zaměřuje se na zástavbu v blízkosti řeky, průmyslové objekty, dopravní infrastrukturu, ostrovy, krajinu a rušný i tichý život kolem ní. Z protikladů vytváří mozaiku, z níž poskládal městský portrét, který si nyní mohou lidé na výstavě prohlédnout,” připomněl.

Součástí výstavy je i pestrý doprovodný program zahrnující mimo jiné komentovanou prohlídku, dokument o Juliu Shulmanovi, jenž je považován za nejvlivnějšího světového fotografa architektury všech dob, fotografický workshop pro děti či kurz na téma Jak fotit architekturu.